Gabon: CGH - Promouvoir l'entrepreneuriat des femmes vivant avec un handicap

La Cellule Genre et Handicap vient de lancer le recensement national des femmes entrepreneurs et handipreneurs. Lequel recensement, sous la direction du Ministère du Commerce, des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Industrie, s'inscrit dans la collecte des données statistiques sectorielles du vivier de l'entrepreneuriat féminin au Gabon

Le handicap n'est pas une fatalité peut-on souvent entendre dire. La femme doit se battre pour être autonome ou pour son autonomisation au sein de la société dans laquelle, elle évolue. La femme handicapée doit être accompagnée dans le cadre de la promotion de ses activités génératrices de revenus. C'est ce qui sans doute, explique la création de la "Cellule Genre et Handicap".

Virginie Mounanga, Coordinatrice de ladite CGH explique que "La Cellule Genre et Handicap est cadre d'information et de promotion destinée aux entrepreneurs en particulier les femmes vivant avec un handicap, parrainé par Le Ministère du Commerce, des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Industrie". En ligne avec la feuille de route 2022 de la Cellule, nous débutons cette semaine la campagne " Le Visage de l'entreprenariat féminin gabonais : c'est nous : Inscris-toi à la CGH ! " poursuivra t-elle.

Cette opération est mise en place aux fins de constitution de la cartographie sectorielle des femmes entrepreneurs et handipreneurs, pour une meilleure prise en charge de leurs conditions et améliorations du cadre d'affaire. Toutes les femmes entrepreneurs sont cordialement invitées à s'inscrire en présentiel au bureau de la Cellule Genre et Handicap, situé au rez-de-chaussée gauche, à la Chambre de Commerce et de l'industrie de Libreville, du lundi au vendredi de 9:00 a 12:00 ou, via le formulaire en ligne.

Pour toute information complémentaire, prière d'entrer en contact avec les équipes de la cellule au +241.74.47.60.95 infos.cellulegh@gmail.com