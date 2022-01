Congo-Kinshasa: Théâtre - La 22e édition du Fethesco démarrera le 1er février

L'événement battra son plein, du 1er au 3 février à l'Institut français du Congo (IFC), sur le thème " Laissons l'enfant vivre son enfance ".

Comme lors des éditions précédentes, le Festival de théâtre scolaire (Fethesco) réunira une fois de plus cette année les élèves du préscolaire au lycée des différents établissements publics et privés de Brazzaville, autour du théâtre. Pour cette 22e édition, les écoles retenues rivaliseront de créativité et de jeu d'acteur sur scène sur le thème " Laissons l'enfant vivre son enfance ", lequel fut également celui de la 21e édition de ce rendez-vous. Les écoles seront réparties en troupes théâtrales scolaires et présenteront, tour à tour, des pièces inédites qui divertiront et instruiront, en même temps, le public essentiellement jeune qui assistera durant trois jours à l'événement.

Né en 1999 à l'école de peinture de Poto-Poto, l'événement a pour objectif de faire du théâtre une activité de plein droit dans les établissements scolaires. Depuis ses débuts jusqu'à ce jour, comme le soulignent les organisateurs, de nombreuses écoles y ont déjà pris part : écoles d'enseignement technique et général, écoles publiques, privées et militaires, écoles nationales et étrangères (l'école française Saint-Exupéry, deux écoles de Kinshasa, une école de Matadi), mais aussi la Haute école Léonard-de-Vinci et biens d'autres.

Notons que l'an dernier, en raison de la pandémie de covid-19, le Fethesco n'avait malheureusement pas eu lieu. Cependant, cette année l'événement se tiendra dans le strict respect des mesures barrières, à savoir la distanciation physique dans l'occupation de la salle et le port obligatoire du masque. La proclamation des résultats et la remise des prix aux plus méritants se dérouleront le 3 février, à l'IFC.