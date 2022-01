Congo-Kinshasa: Ni malaise, ni rupture - CENI-Confessions religieuses - Relations au beau fixe !

Les Chefs des confessions religieuses invitent toutes les personnes qui, pour leurs intérêts propres, seraient tentées de jeter le discrédit et la confusion entre la CENI et les Confessions religieuses, à tempérer leurs ardeurs.

A défaut, ils se réservent le droit de prendre des dispositions idoines pour les mettre hors d'état de nuire. Dans une déclaration datée d'hier, mardi 11 janvier 2022, ils rappellent également que la CENI est une institution citoyenne d'appui à la démocratie. A ce titre, elle est librement gérée par les 15 membres qui la composent et qui sont redevables devant le peuple congolais, souverain primaire.

Et, par conséquent, les Chefs des Confessions religieuses ne participent ni à la gestion, ni à la prise des décisions de la CENI et ne réclament aucun privilège particulier. Bien plus, ils invitent toutes les personnes ainsi que toutes les parties prenantes à ne pas se laisser distraire par la polémique mais, à travailler, chacun selon ses responsabilités, pour accompagner utilement le processus électoral et ainsi favoriser l'organisation des élections transparentes, démocratiques et apaisées en RD. Congo.

COMMUNIQUE

Les Chefs des Confessions religieuses, membres de la Commission d'Intégrité et Médiation Electorales, CIME en sigle, ont découvert avec surprise sur les réseaux sociaux un article intitulé "CENI: clash entre Denis Kadima et les 6 Confessions religieuses, "plus rien ne va" publié sur le site CAS-INFO.CA, laissant entendre un malaise entre le Président de la CENI et les Confessions religieuses.

Les Chefs des Confessions religieuses rassurent l'opinion tant nationale qu'internationale que les relations entre les Confessions religieuses et leurs délégués à la Centrale électorale, particulièrement le Président de la CENI, sont au beau fixe.

Les Chefs des Confessions religieuses rappellent à l'opinion que la CENI est une institution citoyenne d'appui à la démocratie. A ce titre, elle est librement gérée par les 15 membres qui la composent et qui sont redevables au peuple congolais, souverain primaire. Et par conséquent, les Chefs des Confessions religieuses ne participent ni à la gestion et ni à la prise des décisions de la CENI et ne réclament aucun privilège particulier.

Les Chefs des Confessions religieuses invitent les personnes qui, pour leurs intérêts propres, seraient tentées de jeter le discrédit et la confusion entre les Confessions religieuses et la CENI, à tempérer leurs ardeurs. A défaut, ils se réservent le droit de prendre les dispositions idoines pour les mettre hors d'état de nuire.

Les Chefs des Confessions religieuses invitent le peuple congolais et toutes les autres parties prenantes à ne pas se laisser distraire par la polémique, mais à travailler chacun selon ses responsabilités pour accompagner utilement le processus électoral et ainsi favoriser l'organisation des élections transparentes, démocratiques et apaisées.

Que Dieu Le Tout-Puissant bénisse la République Démocratique du Congo et son peuple !

Fait à Kinshasa, le 11 janvier 2022

Le Président de la Plateforme,

Son Eminence Dodo Israël KAMBA BALANGANAY