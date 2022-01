Afrique: CAN 2021 / Guinée Equatoriale - Côte d'Ivoire - qui remportera ce troisième face à face ?

La Guinée Equatoriale et la Côte d'Ivoire vont se défier ce mercredi 12 janvier 2022, au stade Japoma de Douala, à partir de 19H GMT, dans le cadre de la première journée du groupe E de la CAN Cameroun 2021. Et ce sera la troisième fois seulement que ces deux équipes vont se rencontrer. Quelle équipe réussira à s'imposer ?

L'historique

C'est le 4 février 2012 que la Guinée Equatoriale et Côte d'Ivoire se croisent pour la première fois. Et c'était en quart de finale de la CAN 2012. La Côte d'Ivoire avait réussi à s'imposer sur le score de 3 buts à 0 avec un doublé de Didier Drogba et un but de Yaya Touré. Le second round, c'était en 2015, en amical, précisément le 29 mars. Le match s'était soldé sur un score nul de 1 but partout. Iban Salvador avait ouvert le score pour la Guinée Equatoriale et Max Gradel avait égalisé pour les Eléphants de Côte d'Ivoire.

Un match indécis

Alors pour ce troisième round, il faut dire que l'écart n'est pas aussi grand entre les deux équipes. Les ivoiriens ont terminé à la première place du groupe K de qualification de la CAN 2021 dans un groupe où ils n'ont pas été vraiment inquiétés. Quant aux équato-guinéens, ils ont réussi à terminer 2e du groupe J derrière la Tunisie. Aux vues donc des dernières prestations des deux équipes, ce match reste ouvert. L'équipe ivoirienne semble forte sur le papier mais le football n'est plus une science exacte. En témoigne le nul de l'Algérie face à la Sierra Leone hier mardi 11 janvier 2022. Bon match !