Afrique: Haris Belkebla (Algérie) - " On doit tous faire plus pour aller chercher des victoires "

interview

En zone mixte on a retrouvé Haris Belkebla - joueur du Stade Brestois - titulaire d'entrée de compétition face à la Sierra Léone. Un match qui s'est soldé par un score nul et vierge (0-0).

Journaliste - Un match nul contre la Sierra Léone (0-0), c'est une surprise pour vous ?

Haris Belkebla - C'est sur qu'on s'attendait à un match difficile. Et on a eu un match compliqué aujourd'hui. On sait très bien que les conditions en Afrique sont compliquées, avec la chaleur [et l'humidité] c'est très difficile. Mais ça ne doit pas être une excuse, parce que c'était pour les deux équipes.

On a manqué d'efficacité, car on a eu quelques situations qu'on aurait pu mettre au fond. Maintenant le match est terminé, il faut se concentrer directement sur les matches qui arrivent. Tout le monde, moi le premier, et toute l'équipe doit augmenter le niveau de jeu.

Journaliste - Tu es titulaire sur ce premier match - étant donné que tu avais raté l'édition 2019 - avec de plus grandes responsabilités, on peut dire que vous avez assuré personnellement dans ce match ?

H. B. - J'ai essayé de faire du mieux possible, maintenant comme je l'ai dit avec la chaleur c'était très difficile, physiquement on a beaucoup souffert, mais on a essayé en deuxième mi-temps de continuer à les faire courir. Car on voyait que plus on faisait tourner le ballon, plus ils se fatiguaient. On doit tirer des enseignements pour les matches qui arrivent, pour aller chercher des points, parce que c'est ce qui nous permettra de nous qualifier.

Journaliste - Est-ce que le climat vous a vraiment fatigué dans ce match, à cet horaire (14 heure) ?

H. B. - Oui c'était très difficile aujourd'hui avec la chaleur, surtout qu'on n'est pas très habitués nous les joueurs qui jouons en Europe, ça nous change beaucoup [nos habitudes].

Mais on ne doit pas chercher d'excuses comme je l'ai dit, on se doit de s'adapter aux conditions climatiques. En tout cas, on va continuer à travailler pour aller gagner les prochains matches.

Journaliste - L'objectif c'est de garder la CAN, pour toi ?

H. B. - Bien sur, bien sur, l'objectif il est clair. On est champions en titre, donc on doit tous faire plus pour aller chercher des victoires et se qualifier, puis ensuite aller chercher la Coupe d'Afrique.