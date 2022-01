Afrique: Emplois jeunes - Un programme d'ambassadeurs du numérique de la BAD enregistre plus de 19 000 candidatures dont plus 7000 ivoiriens

La Banque africaine de développement a enregistré une participation massive à son appel à candidatures pour un programme de formation visant à doter de compétences numériques les communautés défavorisées d'Afrique. La Côte d'Ivoire vient en tête des participants avec 7276 candidatures devant le Nigeria (5962) et le Sénégal (4442). L'information est donnée par le site web de l'institution financière africaine.

Selon la BAD plus de 19000 aspirants ambassadeurs du numérique ont candidaté pour le programme depuis son lancement le 17 novembre dernier. Tous les jeunes africains éligibles étaient encouragés à postuler à ce programme d'apprentissage entre pairs avant le 31 décembre 2021 à 17h (GMT).

"Nous sommes ravis de l'enthousiasme et de l'intérêt que manifestent les jeunes Africains pour le rôle d'ambassadeur du numérique. Il est très important que nous nous appuyions sur le succès du programme " Codage pour l'emploi " pour diffuser la culture numérique auprès des populations locales", a déclaré sur la plateforme Mme. Martha Phiri, directrice du Département du capital humain, de la jeunesse et du développement des compétences de la BAD.

Selon elle, Codage pour l'emploi et son partenaire technique, Microsoft Philanthropies, offriront aux plus de 500 ambassadeurs du numérique qui seront sélectionnés, une formation intensive en ligne de trois mois portant sur des compétences recherchées, telles que la conception de sites web et le marketing numérique.

À l'issue de la formation, la BAD et Microsoft Philanthropies fourniront aux diplômés des boîtes à outils pour les technologies de l'information et de la communication, ainsi que d'autres ressources qui leur permettront de dispenser la même formation aux membres de leurs communautés. Les candidats doivent être âgés de 18 à 35 ans à la date limite de dépôt des candidatures, maîtriser l'anglais ou le français et être citoyens de la Côte d'Ivoire, du Kenya, du Nigéria ou du Sénégal.

La formation des ambassadeurs du numérique s'inscrit dans le cadre du programme pour la jeunesse " Codage pour l'emploi " de la Banque africaine de développement. Il donne aux jeunes Africains les moyens d'opérer des transformations économiques et sociales à l'ère du numérique.