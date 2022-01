Sénégal: Pr Mary Teuw Niane, lors d'une tournée communale - " Notre victoire est déjà acquise "

Le candidat Mary Teuw Niane, accompagné de sa tête de liste départementale, Dr Ahmadou Dia, a démarré LUNDI sa campagne électorale en sillonnant de nombreux quartiers du faubourg de Sor. Il s'est arrêté à Pikine pour faire comprendre aux populations que partout où il est passé, il a été accueilli et ovationné par une foule de militants. Suffisant pour lui de dire sa confiance quant au triomphe au soir du 23 janvier 2022.

SAINT-LOUIS- Au cours d'une tournée communale, le Pr Mary Teuw Niane a laissé entendre que cette mobilisation dont ont fait montre ces populations montre que la victoire est déjà acquise. Il n'a pas manqué de lancer des piques à Mansour Faye, précisant que le maire sortant risque de constater sa défaite et de prendre la poudre d'escampette lorsqu'il se rendra compte qu'il ne pourra plus diriger le Conseil municipal. En effet, pour le Pr Niane, " si Mansour Faye a décidé de nous suivre pas à pas, dans tout ce que nous faisons, c'est parce que tout simplement il ne sait plus où donner de la tête, il est dans le désarroi, il s'est permis de détruire les mosquées de Guet-Ndar avec arrogance ".

Le Pr Mary Teuw Niane s'est réjoui d'avoir retrouvé à Pikine des cadres de ce pays, notamment son collègue professeur d'université, El Hadj Willane, l'Inspecteur Bassirou Sow, l'Administrateur civil Abdoul Wakhab Kâ et autres intellectuels prêts à le soutenir.

De l'avis du Pr Niane, il ne sera plus question de laisser certains diriger le Conseil municipal de Saint-Louis, " nous avons des cadres comme Dr Ahmadou Dia, capable de développer les sports à Saint-Louis, de nombreux autres diplômés de l'Enseignement supérieur qui pourraient aider enfin cette ville à prendre son envol ".

Il a rappelé que la ville tricentenaire " est amphibie (entourée d'eau), c'est une cité touristique qui compte des ressources humaines de très bonne qualité, des femmes entreprenantes, dynamiques, déterminées et engagées à voter pour nos listes et à contribuer efficacement au développement économique et social de Saint-Louis ".