Afrique: CAN 2021 au cameroun / un village-CAN à douala inauguré pour vendre la richesse culturelle ivoirienne

C'est dans le quartier de Bonapriso, dans le premier arrondissement de Douala que la Côte d'Ivoire a installé son village-Can pour vendre sa richesse culturelle ivoirienne. Ce village-Can a été inauguré, le mardi 11 janvier 2022 par le chef de la Délégation ivoirienne, le ministre Danho Paulin en présence de plusieurs autorités traditionnelles et administratives de la ville de Douala.

La Présidente du Comité de normalisation, Dao Gabala et le Conseiller principal du président du COCAN 2023, Jacques Anouma étaient également présents.

Côte d'Ivoire, seul pays " engagé dans la Can 2021 à se doter d'un village-Can "

Selon le ministre ivoirien chargé des sports, la Côte d'Ivoire est le seul pays engagé dans la Can 2021 à se doter d'un village-Can. Pour lui, la présence ivoirienne à Douala répond à deux objectifs.

" Nous sommes le seul pays en compétition à la Can à ouvrir un village-Éléphants, un village de la Côte d'Ivoire au Cameroun. Nous sommes venus avec deux ambitions. Nous sommes venus prendre la Coupe et retourner avec. Nous sommes venus non seulement rechercher la Coupe et repartir avec le flambeau de l'organisation de la Can 2023 en Côte d'Ivoire", a indiqué le ministre ivoirien des Sports. Danho Paulin a salué la qualité des relations entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun.

Dao Gabala :

" Créer un espace convivial pour vivre la Can, pour supporter les Éléphants "

Dao Gabala, présidente du Comité de normalisation a situé le but d'une telle initiative ivoirienne à la faveur de la Can 2021.

" Ce village a pour objectif de créer un espace convivial pour vivre la Can, pour supporter les Éléphants. Aussi pour permettre à nos amis Camerounais de vivre, de déguster la gastronomie ivoirienne. C'est un village de la joie, un village du Sport, un village de la Côte d'Ivoire. Ce village vient témoigner au cœur du peuple camerounais que tous, nous sommes derrière nos Éléphants. Nous nous considérons comme une nation; la Côte d'Ivoire; Nous avons un drapeau orange-vert- blanc et nous avons une équipe; les Éléphants ", a lancé l'actuelle patronne du football ivoirien.

Dao Gabala :

Un podium géant aménagé pour la diffusion de tous les matchs de la Can

L'installation du village-Can ivoirien à Douala vise à faire rayonner l'image du peuple et le football ivoirien, offrir à la diaspora ivoirienne un lieu de rencontre, faire découvrir aux amoureux du football la culture ivoirienne et son art culinaire... Le village-Can ivoirien est paré aux couleurs de la Côte d'Ivoire. Un podium géant est aménagé pour la diffusion de tous les matchs de la Can avec en prime ceux de la Côte d'Ivoire. Le Comité national de Soutien aux Éléphants ( CNSE) a donné le ton de ce qui sera fait le mercredi 12 janvier 2022 au Stade Japoma. La culture camerounaise était au cœur de cette inauguration avec le groupe venu du canton de Diedo.