Afrique: CAN 2022 - suivez Tunisie - Mali en direct

Rencontre au sommet dans le groupe F de la CAN 2022, ce mercredi 12 janvier à Limbé. Les équipes de Tunisie et du Mali s'affrontent à nouveau au premier tour, comme en 2019. Une affiche à suivre en direct sur rfi.fr. Coup d'envoi de la rencontre à 13h TU (14h heures du Cameroun et de la France).

Les Aigles de Carthage de Tunisie contre les Aigles du Mali. Ce mercredi 12 janvier à Limbé, la Coupe d'Afrique des nations (CAN) prend de la hauteur avec deux des équipes les plus régulières en phase finale de CAN.

Tunisiens et Maliens se retrouvent ainsi au premier tour de la compétition, comme lors de l'édition 2019 (1-1). Un choc dans le groupe F de la CAN 2022 à suivre en direct avec nous et nos envoyés spéciaux. Et retrouvez tous les résultats du tournoi sur notre site.