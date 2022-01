Afrique: Cameroun - Ethiopie - Les Lions affûtent leurs crocs

La journée d'hier a été marquée par une séance d'entraînement à huis clos et des tests PCR contre le Covid-19.

Les Lions indomptables du Cameroun se sont entraînés hier mardi à huis clos, en fin d'après-midi. Une séance qui s'est déroulée au stade du Complexe multifonctionnel de la Mutuelle nationale des personnels des impôts (Mundi). Occasion pour le sélectionneur Antonio Conceiçao et ses hommes de peaufiner leur stratégie avant d'affronter l'Ethiopie demain à Olembe, dans le cadre de la deuxième journée dans le Groupe A. Lors la rencontre inaugurale de la Can TotalEnergies 2021 contre le Burkina Faso, le Cameroun s'est imposé (2-1), sans avoir pu développer un grand football. Chose qu'avait reconnu le capitaine des Lions, Vincent Aboubakar, en conférence de presse d'après-match.

Double buteur et homme du match à l'issue de la rencontre, l'attaquant camerounais avait avoué qu'il fallait que l'équipe du Cameroun travaille davantage pour être plus solide lors des prochaines sorties. C'est ce travail qui a dû se faire hier aux entraînements, pratiquement dans tous les compartiments du jeu. Plus de sérénité dans les buts et en défense, plus de présence au milieu de terrain et une amélioration des transmissions de balles et, enfin, une meilleure animation offensive et plus d'efficacité devant les buts adverses.

La journée a également été marquée par la réalisation des tests PCR prévus 48 heures avant le match, tel que le stipule le protocole de la Confédération africaine de football. Le staff espère pouvoir compter sur tous ses joueurs pour avoir le maximum d'options de jeu possibles. La situation générale à l'infirmerie sera sans doute révélée ce jour par le sélectionneur lors de la conférence de presse d'avant-match. Une ultime séance d'entraînements est également programmée ce mercredi avant le match contre les Walya d'Ethiopie.