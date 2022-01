Burkina Faso: Ouagadougou - Des kogleweogo " convoquent " un journaliste

Kantigui a appris qu'un confrère a été la cible d'une tentative d'enlèvement par des inconnus dans l'après-midi du vendredi 7 janvier 2022, aux environs de 15 heures, de retour du service. Selon les informations parvenues à Kantigui, le journaliste, en compagnie d'un autre confrère à son domicile. Pendant qu'ils échangeaient, quatre hommes font irruption dans la cour sans frapper à la porte. Deux d'entre eux tenaient des armes (fusils de chasse). L'un d'entre eux demande à voir le propriétaire de la maison en indexant la porte du confrère. Ce dernier voulant savoir la raison, on lui intima simplement l'ordre de suivre les quatre individus à leur " siège " pour connaitre la raison de sa convocation. Après insistance du confrère, ils se présenteront comme étant des " Kogleweogo " de Tanghin. A la question du journaliste de connaître le nom de la personne qu'ils recherchaient, ils n'ont pas été en mesure de donner un nom. Ils ont seulement précisé que c'est le propriétaire de la maison qu'ils souhaitent voir. C'est alors qu'il a refusé de les suivre tout en les notifiant que c'est une tentative d'enlèvement. Lorsqu'il a voulu connaître l'identité du plaignant, les "Kogleweogo " ont marqué un refus catégorique et sont repartis en précisant qu'ils enverront une convocation. Kantigui saisit l'occasion pour attirer l'attention des autorités, car ce type de menace est à prendre au sérieux.

Kaya : L'Auberge populaire en souffrance

Avec une vue panoramique sur le barrage au secteur 6 de Kaya dans la région du Centre-Nord, l'auberge populaire dont la renommée rappelle le temps de la Révolution, est aujourd'hui en ruine. Kantigui se souvient encore que c'était le site le plus attractif pour les touristes et autres visiteurs qui foulaient le sol de la cité du Cuir et de peau. Malheureusement, ce joyau de la Révolution est abandonné à son propre sort par la municipalité qui en est désormais le propriétaire. En effet, il est revenu à Kantigui que le locataire, un hôtelier, l'avait sous-loué à une autre personne qui l'a confié à son fils pour gestion. Ce dernier, avec la crise économique, aurait vendu tout ce qu'il y avait comme matériel dans l'auberge avant de prendre la poudre d'escampette. L'hôtelier qui estime n'avoir pas récupéré son investissement refuserait de rétrocéder l'édifice public à la mairie de Kaya pour sa rénovation. Kantigui se demande ce qui se cache réellement derrière cette affaire au point que la mairie ne soit pas capable de retirer la gestion des mains du locataire défaillant. Pourtant, cette auberge rénovée, non seulement renflouera les caisses de la municipalité, mais aussi augmentera la capacité d'accueil de la ville, en termes d'hôtellerie, gage d'un développement local. Kantigui souhaite donc que ce patrimoine culturel soit sauvé.

Bam : Il faut sauver Namsiguia

C'est avec un pincement au cœur que Kantigui a appris le cri de détresse des ressortissants de Namsiguia, un village de la commune de Bourzanga dans la province du Bam, région du Centre-Nord. " Il faut sauver maintenant et sans délais les milliers de populations de Namssiguia pour que leur résistance contre le terrorisme depuis maintenant quatre longues années ne soit pas vaine ", a laissé entendre un des porte-parole des ressortissants de la localité, Abdoul Karim Sawadogo. Selon les informations reçues par Kantigui, la localité qui a fait preuve de résilience est dans le viseur des terroristes qui la considèrent comme le verrou à sauter pour mieux s'implanter dans la zone et étendre leur emprise aussi bien dans le Bam que dans le Soum. A en croire l'informateur de Kantigui, depuis décembre 2021, les attaques sont quasi quotidiennes et sont parfois soldées par mort d'homme, vol de bétail, enlèvement, etc. Le village accueille des milliers de déplacés internes venus d'autres contrées environnantes et même d'autres provinces. A la date du 5 janvier 2022, Namssiguia a enregistré sa 30e attaque. Encerclées par les terroristes qui déroulent sans peine leur stratégie d'étouffement en occupant les points névralgiques comme le barrage de Kourao et les puits de Basnéré, les populations sont affamées et assoiffées. Kantigui reconnait le sacrifice déployé par les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) pour lutter contre le terrorisme mais la situation demeure préoccupante voire alarmante. C'est pourquoi, Kantigui joint sa voix à celles des ressortissants de Namssiguia pour que la localité soit libérée.

Nouna : Une collecte de sang boycottée

Kantigui a constaté que depuis plusieurs mois, des bonnes volontés se saignent pour fournir les banques de sang au profit des Forces de défense et de sécurité (FDS), des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et des Personnes déplacées internes (PDI). Il en a une fois de plus, fait le constat, le jeudi 6 janvier 2021, à Nouna. En effet, Kantigui a appris que la section de Nouna de l'Union pour la renaissance/Mouvement patriotique sankariste (UNIR/MPS) a initié une collecte de sang au profit des forces combattantes et des déplacés internes. Initialement prévue au haut-commissariat, la collecte qui n'a malheureusement pas mobilisé grand monde comme souhaité, a été délocalisée au lycée pour finalement se déporter au Centre de lecture publique et d'animation culturelle (CELPAC). Il est revenu à Kantigui que les initiateurs de cette collecte de sang ont pointé du doigt des considérations partisanes qui seraient à l'origine de cette faible mobilisation et de cette perturbation. " Donner son sang pour sauver des vies doit aller au-delà des questions partisanes ", a regretté une des sources de Kantigui. Kantigui appelle les Burkinabè à privilégier l'intérêt supérieur dans un contexte national qui exige l'union sacrée des filles et fils du pays.