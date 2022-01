Afrique: Ambiance - Une journée de folie à Garoua

Le chef-lieu de la région a inauguré son entrée dans la Can par un top match Nigeria-Egypte. Récit d'une journée pas comme les autres.

La ville somnolait, puis s'était même endormie. Les incertitudes liées à la tenue effective de la CAN avaient installé le chef-lieu de la région du Nord dans un état de doute. Soudain, la cité s'est subitement réveillée quand l'évènement a été officiellement confirmé. La semaine dernière, avec l'arrivée des quatre équipes de la poule D, la ville a commencé à sortir du sommeil.

Hier, elle s'est réveillée au son des vuvuzelas, des tambours, des trompettes...des supporters nigérians arrivés en grand nombre. Aux alentours de 14h, les supporters égyptiens débarquaient à leur tour à l'aéroport de Garoua dans des vols charters. Sept avions en provenance du Nigeria et d'Égypte s étaient posés sur le tarmac rénové de la plateforme.

L'aéroport de Garoua n'avait presque pas encore connu un tel trafic pour ses 40 années d'exploitation. Les ingrédients de la fête étaient ainsi réunis. Et la température montait d'un cran. Et Roumdé Adjia retenait son souffle. Les restaurateurs et les tenanciers des débits de boisson se frottaient les mains. La vingtaine de points de dépistage du Covid-19 et les espaces dédiés à la vaccination étaient pris d'assaut. Outre le billet d'accès au stade ou le badge d'accréditation, il fallait présenter un test négatif au Covid-19 et un carnet de vaccination.

Personne ne voulait rater ce "big match". La première puissance démographique du continent, le Nigeria, affrontait le pays le plus titré d'Afrique, l'Égypte. Sur la pelouse de Roumdé Adjia, 10 trophées de la Can (7 pour l'Égypte, 3 pour le Nigeria), sortaient des vestiaires pour le gala du grand soir. En ce moment, Roumdé Adjia est certainement l'endroit le plus joyeux de la planète. Le rêve de la CAN est devenu réalité.