Afrique: Algérie-Sierra Leone - Le champion en échec

Les coéquipiers de Riyad Mahrez ont été contraints au partage des points hier à Japoma face à une équipe des Leones Stars joueuse et intraitable en défense.

Les Leones Stars ont imposé le nul 0-0 aux Fennecs hier, 11 janvier, au stade de Japoma à Douala, pour le match d'ouverture de la poule E. A l'issue d'une rencontre qui, sur le papier, était à l'avantage de leur adversaire.

Mais le papier reste le papier. Dès l'entame de la rencontre, les poulains de John Keister ont montré des velléités offensives, obtenant un corner à la 2e mn. Puis en procédant à des phases de jeu au cours desquelles ils se projetaient vers l'avant. Et malgré une alerte de contre, ils sont restés dans ce registre. Et ont failli en être récompensés. A la 10e mn, une reprise d'Alhaji Kamara frôle le montant gauche du portier algérien, Adi-Rais Cobos.

Puis peu à peu, les Fennecs imposent leur jeu. Leurs centres se font plus nombreux. Les corners se suivent. Et quand ça ne marche pas, les Algériens repartent de derrière. Sauf que souvent, ça manque de tranchant. Et les coéquipiers d'Umaru Bangura, bien en place, résistent. Bien que parfois privés de ballon. D'ailleurs, quand ils l'ont, la tendance à jouer long fait qu'ils le reperdent aussitôt.

Pourtant, quand ils décident de construire ça donne du fruit. Comme cette occasion manquée à la 23e mn par le même Alhaji Kamara, suite à un centre venu de la gauche de Mohamed Buya. Au fil des minutes, la possession de balle se rééquilibre. A l'approche de la mi-temps, les deux équipes prennent des risques. A la mi-temps, le public applaudit.

Dès la reprise, Alhaji Kamara fait trembler les filets adverses. Mais il est signalé hors-jeu. Le match repart avec plus d'envie. On sent la période d'observation terminée. Si on sent une légère domination algérienne, les Leones continuent de résister, intraitables dans le jeu aérien défensif.

Peu après la 60e mn, le coach algérien fait trois remplacements d'un coup, notamment pour donner du sang neuf à son attaque. Dans la foulée, son équipe obtient un corner suite à une action emmenée par Riyad Marhez. Le capitaine algérien, dont les fulgurances ont été trop rares, n'aura pas suffisamment pesé sur le match. Et malgré des assauts incessants en fin de partie, ce sera un point partout.