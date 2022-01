Afrique: Une première entre le Burkina Faso et le Cap-Vert

Le Stade Paul Biya d'Olembe accueillera ce jeudi à partir de 19h00 GMT la rencontre Cap Vert- Burkina Faso, comptant pour la seconde journée du groupe B de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN TotalEnergies Cameroun 2021.

Il s'agit de la 1ère rencontre entre le Cap-Vert et le Burkina Faso en Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies.

Une rencontre déja capitale pour les Etalons du Burkina Faso après leur défaite en ouverture face au Cameroun, pays hôte. En effet, les coéquipiers de Gustavo Sangaré joueront toutes leurs cartes face aux capverdiens pour se relancer dans la compétition et espérer une place au prochain tour de la compétition.

Pour le sélectionneur burkinabé, Kamou Malo, qui retrouve la sélection après quelques jours d'absence en raison de sa contamination à la COVID-19, le match du Cap Vert sera déterminant. "Nous avons récupéré plusieurs joueurs pour notre rencontre de ce jeudi. Nous allons jouer avec toute notre force pour remporter ce match et aller le plus loin possible" affirme sélectionneur burkinabé.

Le Cap-Vert qui joue sa troisième CAN TotalEnergies de son histoire, l'objectif est de faire mieux qu'en 2013 où les Requins Bleus ont atteint les quarts de finale. Les Capverdiens qui ont réussi un bon début au Cameroun, dimanche dernier avec une "petite" victoire 1-0 face à l'Ethiopie, espèrent récidiver demain face aux Etalons du Burkina Faso, même si leur mission ne sera pas facile comme l'a indiqué le sélectionneur adjoint Humberto Bettencourt. "Nous avons des absents certes, mais nous avons fait une bonne préparation pour ce match face au Burkina Faso et nous allons jouer un jeu différent que celui du premier match pour essayer de remporter les trois points et ainsi nous assurer une place au prochain tour de la compétition" déclare le technicien capverdien.

Après sa victoire 1-0 lors de son premier match, le Cap-Vert peut rester invaincu lors de ses 2 premiers matches de Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies, après l'avoir également fait lors de ses 2 précédentes participations (2 nuls en 2013 et en 2015).

Ce qu'ils ont dit avant le match:

Humberto Bettencourt (Sélectionneur adjoint du Cap Vert):

"Le Burkina a un jeu différent par rapport à l'Ethiopie et nous nous sommes préparés pour cela. Nous sommes capables de réaliser un très bon match tout en respectant notre adversaire. Nous avons quelques joueurs qui sont positifs à la COVID mais nous allons faire avec et présenter une formation qui défiera dans les meilleures conditions le Burkina Faso".

Ryan Mendes (Joueur du Cap Vert):

La préparation se déroule dans les meilleures conditions. Face au Burkina Faso, ça sera un match différent face à une grande équipe et c'est à nous de créer le jeu pourêtre au top. Nore objectif premier est de passer la phase de poules et de faire mieux qu'en Afrique du Sud 2013. Ce n'est pas facile de préparer un tournoi sans quelques joueurs à cause de la COVID mais c'est un paramètre qui touche toutes les équipes qui participent à la compétition".

Kamou Malo (Sélectionneur du Burkina Faso):

"J'ai raté le premier match de l'équipe à cause de ma contamination par la COVID. Le résultat a été décevant même si l'équipe a bien marché. Nous sommes entrain de bien préparer notre match face au Cap Vert. Nous avons un groupe de jeunes joueurs qui peuvent tous donner un plus. face au Cap Vert, ça sera mon baptême de feu dans une grande compétition telle que la CAN TotalEnergie. je suis très content de retrouver mon équipe et coacher dans ce genre de tournoi".

Issoufou Dayo (Joueur du Burkina Faso):

"Nous avons préparé sereinement le match de ce jeudi face au Cap Vert. Le plus important pour nous est de remporter notre match et ainsi mieux aborder la suite de la compétition. Nous gardons nos chances pour nous qualifier. Tout le groupe est concentré pour atteindre nos objectifs".