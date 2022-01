Afrique: Sénégal-Guinée ce vendredi - Augustin Senghor dépassionne le derby

Les déclarations et piques de Kaba Diawara, l'entraîneur du Syli de Guinée doivent être circonscrites dans le registre d'une bataille psychologique avant le derby qui opposera la Guinée et le Sénégal ce vendredi dans le groupe B de la CAN 2021 au Cameroun. Selon Me Augustin Senghor, elles n'auront aucune incidence sur les relations entre les deux pays.

" Les relations entre les deux pays sont tellement fortes qu'aucune déclaration ne devrait les remettre en cause. Nous sommes dans un cadre qui est le football. Nous venons de la même partie du continent (Afrique de l'Ouest). Nous sommes aussi deux pays voisins. Nous avons aussi, de part et d'autre, des joueurs qui sont sénégalo-guinéens et des dirigeants ", a t-il confié. Pour Me Augustin Senghor, ce derby sera ne sera autre qu'un simple match de football.

" Ce qui importe, c'est ce qui se passe sur le terrain. Je pense discuter avec les dirigeants guinéens qui sont venus vers moi. Cela est à saluer. Pour dire que ce match restera un match de football.

Notre objectif est que les deux équipes de la zone Ufoa A passent ensemble. Le meilleur sera le premier et l'autre suivra. Il faut se focaliser sur cela. Après, on le sait, chaque entraîneur a sa stratégie. Le nôtre fait focus sur sa compétition ", soutient-il. Et de poursuivre: " C'est cela le plus important. C'est un match qui se joue. Ce n'est pas le premier Sénégal-Guinée. Les deux équipes ont bien démarré la compétition. Il faut dépassionner ce match, le jouer avec sérénité mais se donner à fond. Que le meilleur gagne. En tant que Sénégalais, on souhaite que le Sénégal gagne ".