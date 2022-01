Gabon: Ndangui/Ogooué-Lolo - Des consultations et soins gratuits aux populations

Le gouvernement de la République gabonaise continue d'exprimer sa solidarité médicale un peu partout dans le pays. Les consultations médicales gratuites et distribution des médicaments ont constitué les différentes activités de la caravane avec une équipe médicale de la région Centre-Est est venue au chevet des populations du District de Ndangui, situé dans la province de l'Ogooué-Lolo.

Cette caravane qui a eu lieu le 11 janvier, avec 106 consultations, a permis de magnifier la Journée internationale de la Solidarité humaine. Cette caravane a été supervisée par le Directeur Régional de santé Centre-Est Gilbert Ngombi.

Ils sont venus nombreux, les habitants du district de Ndangui et environs pour bénéficier des consultations et des soins offerts gratuitement. C'est au total, 106 consultations dont 23 enfants qui ont bénéficié des consultations, à l'occasion de la Journée internationale de la Solidarité humaine. La caravane, supervisée par le Directeur Régional de santé Centre-Est Gilbert Ngombi, a été constituée d'une équipe médicale de la région Centre-Est est venue au chevet des populations pour magnifier ladite journée.

Le Sous Préfet du District de Ndangui Régis Aymard Opianga Pémé a effectué le geste Symbolique. Il a d'ailleurs tenu à remercier les plus hautes autorités et dit être satisfait de l'arrivée de cette cabane et soutient la solidarité prônée par le Chef de l'Etat. Il souhaite que de telles initiatives se pérennisent afin que les populations économiquement faibles puissent avoir à ces soins gratuits.

C'est un satisfecit pour le Dr Epegnet Durand Dutruche, Médecin Chef au Centre médical de Lastoursville. Il affirme que c'est au total 106 consultations pour un effectif de 23 enfants. Dans le cadre de la Journée internationale de la Solidarité humaine, le Médecin en Chef explique que "Nous avons mené ce jour 11 janvier 2022, une activité de consultation au centre de Santé de Ndangui. C'étaient des consultations pluridisciplinaires, de médecine générale, de pédiatrie et de gynécologie".

Il poursuit en expliquant que l' essentiel des pathologies était marqué par des affections d'origines affectueuses. Les populations ont répondu massivement. "Nous ne pouvons que remercier madame le ministre de la Solidarité, monsieur le ministre de la Santé et bien sûr, le Chef de l'État". Le médecin n'a pas manqué de faire remarquer que beaucoup de gens n'ont pas accès aux soins de santé de qualité.

Satisfaits comme le Médecin Chef au Centre médical, les populations en témoigné leur gratitude aux plus autorités du pays d'avoir pensé à elles. "Cette caravane est la bienvenue ici chez nous. Nous qui avons souvent du mal à nous faire soigner à cause de manque de moyen. Nous remercions les gouvernants, nos dirigeants. Nous souhaitons que ces initiatives reviennent le plus souvent" a laissé entendre le Chef de Regroupement .