Angola: Il y a une pénurie de travail et d'eau potable, un manque d'hôpitaux, mais il y a toujours la certitude que l'amour de Dieu donne un sens à tout

Luanda — "Le sens de la vie, à tout âge et en tout lieu, est de vouloir le bien. Nous, chrétiens, nous proclamons et témoignons avant tout que Quelqu'un d'autre nous donne un sens parce qu'il nous aime : à tous et toujours" - écrit le père Angelo Besenzoni, missionnaire à la Paróquia Sagrada Familia, à Musseque-Kicoca, banlieue de la grande capitale de l'Angola. "Il n'y a pas grand-chose ici dans la "musseque", qui signifie en langue kimbundo "terre rouge" et que l'on attribue aux quartiers informels qui ont vu le jour dans la périphérie de Luanda. Il y a un manque de travail et d'eau potable, un manque d'hôpitaux, mais la certitude que l'amour de Dieu donne un sens à tout ne fait jamais défaut.

"Ma paroisse est située en plein dans ce qu'on appelle la "musseque", explique le missionnaire de la Société des missions africaines (SMA) qui partage depuis 13 ans la dure vie de la périphérie avec son peuple.

"Il n'y a pas de travail et ceux qui veulent travailler doivent aller à Luanda. L'électricité est presque partout, mais il n'y a toujours pas d'eau, appelée ici "liquide précieux", que ceux qui peuvent l'acheter par camion-citerne et ceux qui ne le peuvent pas l'achètent au seau et à la baignoire, en payant beaucoup d'argent.

En matière d'éducation, malgré le fait qu'environ la moitié de la population a moins de vingt ans, les jeunes qui souhaitent étudier sont obligés d'émigrer vers la ville, étant donné la précarité des écoles primaires et l'absence totale d'écoles secondaires.

"La crise pétrolière d'abord, puis la crise du Covid ont exacerbé tous ces problèmes", explique le père Angelo. De nombreuses personnes ont perdu leur emploi, le prix des denrées alimentaires a triplé, les malades sont mal soignés dans les hôpitaux, absorbés par les inquiétudes liées au coronavirus. La chaleur, ou les antipaludéens que nous avons dans notre corps, nous ont jusqu'ici protégés du Covid. Les vaccins sont arrivés dans les villes, mais n'ont pas encore atteint les musseques. Les gens ont une résilience et une capacité d'adaptation extraordinaires, et chaque mois, ils s'habituent à vivre avec de moins en moins de nourriture et d'argent."

Le père Besenzoni est à Kikoka depuis quatre ans, d'abord comme assistant du Père Ceferino Cainelli (SMA) dans la formation des jeunes hommes qui veulent devenir séminaristes SMA, puis comme responsable de la nouvelle paroisse, dédiée à la Sainte Famille.

Une façon d'aimer les autres est de garder notre porte toujours ouverte pour écouter ceux qui viennent avec leurs problèmes", conclut le missionnaire, "ou de visiter les personnes âgées et les malades, ou de donner un coup de main aux familles dans le besoin pour envoyer leurs enfants à l'école et mettre quelque chose sur la table.