Cote d'Ivoire: Chaire UNESCO pour la culture de la paix de l'Université FHB de Cocody - Le ministre Adama Diawara exhorte les nouveaux ambassadeurs à être des vecteurs de paix

Elles sont douze personnalités issues de différents domaines d'activité à être honorées, au titre de l'année 2021, par la Chaire Unesco pour la recherche de la paix de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Elles ont été faites ambassadeurs de la paix de la Chaire.

Le 20 décembre 2021, au cours d'une cérémonie officielle qu'il a parrainée, le Pr Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, les a exhortées "à être en permanence des modèles et des vecteurs de paix".

Au nombre de ces douze nouveaux ambassadeurs, la ministre Mariatou Koné de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation (pour ses actions de cohésion en vue de réformer le système de l'éducation nationale) ; Adrienne Koutouan (artiste-comédienne) pour son humour, la joie et la paix qu'elle procure par le rire et la détente ; Ruth Gbagbi, pour son excellent niveau dans le sport et pour la paix qu'elle apporte à travers le sport.

Parmi eux, se trouvent également le représentant diplomatique de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Jobst Von Kirchman (pour ses actions sociales en faveur des populations démunies en Côte d'Ivoire); Ibrahima Cissé, préfet de la région de Duékoué, pour avoir résolu des crises aux frontières de la Guinée, du Liberia. Ainsi que le Dr Magloire Amichia (chef de service de la pharmacie du Chu de Treichville).

Il y a aussi des structures comme le Cepici (pour la promotion de l'investissement); Côte d'Ivoire tourisme, pour le regain de vitalité relativement à la destination Côte d'Ivoire, à travers la vision Sublime Côte d'Ivoire.

Au nom des récipiendaires, le père Norbert Éric Abékan a pris l'engagement de "travailler avec ardeur à diffuser et construire ensemble une culture de paix, chacun selon son expérience".

La cérémonie de présentation des ambassadeurs de la culture de la paix est à sa 2e édition. Plusieurs hautes personnalités politiques et diplomatiques étaient présentes : le Nonce apostolique, le Pr Abou Karamoko et Anne Lemaistre, représentante et cheffe du Bureau pays Unesco Côte d'Ivoire.

Comme critères présidant au choix des ambassadeurs pour la paix, il y a le parcours professionnel du récipiendaire, la valeur morale, le profil de rassembleur et l'efficacité des actions en faveur de la paix et de la cohésion sociale. La Chaire Unesco de l'Université de Cocody a pour ambition de faire la promotion de la culture de la paix par l'éducation et la recherche.