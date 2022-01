Madagascar: Basket-ball - La FMBB cherche DTN

La Fédération malgache de basket-ball (Fmbb) lance un appel à candidature au poste d'un directeur technique national (Dtn). Suite à la réunion du comité exécutif de la Fmbb du 5 janvier, la collecte des candidatures est ouverte pour une période de 30 jours à compter du 12 janvier jusqu'au 11 février à 17 heures.

Lors de la dernière AGE qui a encore une fois propulsé Jean Michel Ramaroson à la tête de la Fmbb plébiscitée par 21 ligues, seule la place au poste du DTN n'es t pas encore présente dans la liste.

Animé par l'esprit d'une gestion transparente et efficace, d'un désir de promouvoir l'éducation et la formation par la pratique du basketball, le développement, l'organisation des formations et le perfectionnement de ses cadres, le candidat doit avoir un niveau d'instruction supérieur ou égal à Bac + 4, être titulaire d'un diplôme de niveau fédéral niveau II reconnu par la FIBA Afrique ou être titulaire d'un diplôme de brevet d'État de niveau universitaire ou être professeur certifié d'EPS ayant comme spécialité le basket-ball et ayant exercé la fonction de chargé d'études ou autre dans un ministère ou établissement similaire, avoir exercé la fonction d'entraineur national pendant au moins quatre ans et enfin avoir un cursus sportif avec les palmarès, présenté sur un curriculum vitae.

Le DTN sortant de la Fédération malgache de basket-ball Angelot Razafiari-vony ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. En tant qu'instructeur de FIBA Afrique, il a la qualité et les compétences nécessaires pour continuer son sacerdoce.

Questionné sur cet appel à candidature au poste d'un DTN, il a expliqué que " pour respecter la règle de la transparence et l'égalité de chance de chaque candidat, je me suis plié à la règle et je déposerai ce jour ma candidature. Beaucoup de travail ont été effectués au sein de la Fmbb et beaucoup restent à faire vu les échéances futures qui attendent le basket-ball malgache, je suis encore prêt à continuer et à investir encore un peu plus".