Congo-Kinshasa: Lutte contre les accidents de circulation - Nord-Kivu - Constant Ndima lance le recyclage obligatoire des conducteurs et chauffeurs des engins roulants

Au cours d'une cérémonie tenue en ville de Goma ce jeudi 06 janvier 2022, le gouverneur militaire du Nord-Kivu, le Lieutenant-général Constant Ndima Kongba, a lancé les activités de recyclage obligatoire des conducteurs et chauffeurs des engins roulants à moteur et sans moteur sur le nouveau code de la route sur toute l'étendue du Nord-Kivu. La cérémonie s'est déroulée devant plusieurs personnalités de la province et invités de marque.

Organisé par le gouvernement provincial, la Commission Nationale de Prévention Routière, la division provinciale des transports et voies de communication, ce recyclage vise à réduire sensiblement le nombre d'accidents enregistrés presque tous les jours en province. Prenant la parole, le chef de l'exécutif provincial, le lieutenant-général Constant Ndima Kongba a fait savoir que c'est dans le souci de lutter contre les accidents de circulation routière qui est un fléau qui a déjà coûté la vie à plusieurs personnes mais aussi provoqué des dégâts énormes.

"Mon plus grand vœu est qu'à travers ce recyclage, je puisse voir être endigué le phénomène accident de circulation au sein de ma juridiction. Liguer comme un seul homme pour lutter contre ce mal dont nous sommes nous-mêmes à la base, en tant que chauffeurs ou conducteur d'engins roulants car il est vrai qu'un engin en stationnement ne peut jamais être à la base d'un accident.

Cette interpellation vaut son pesant d'or en ce sens que les accidents de circulation routière ne sont pas une fatalité, bien au contraire une résultante d'une maladresse où l'état de l'engin lui-même. Si tout le monde prenait conscience, le phénomène accident de circulation peut être réduit sensiblement au Nord Kivu", a exhorté le Gouverneur Constant Ndima Kongba. S'adressant aux motards, l'autorité provinciale les a appelés à s'approprier ce recyclage qui va leur permettre d'être bien outillés sur le nouveau code de la route qui a des innovations mais aussi d'avoir tous les documents nécessaires en vue de lutter contre l'insécurité.

"Vous le savez très bien, les bandits se servent des motos pour opérer dans la ville de Goma mais aussi dans les autres coins du Nord-Kivu. Cela a fait qu'après études minutieuses avec le conseil provincial de sécurité, nous nous sommes décidés de réduire vos heures de travail. Je vous appelle à prendre au sérieux ce recyclage qui, selon moi, vient à point nommé. A part cela, vous êtes regroupés dans des associations, ce qui est une bonne chose dans le sens où à travers vos chefs tous vos problèmes me parviendront car les portes de mon bureau sont ouvertes pour vous écouter.

J'insiste sur l'achat de permis de conduire pour chaque motard où chauffeur parce que pour rouler sur les routes de l'Etat, il y a des exigences et que cela nous facilitera de bien vous identifiez et par cette occasion connaître les bandits qui vous infiltrent ", a-t-il ajouté.

Pour sa part, Nova Kasimu, directeur provincial de la Commission Nationale de Prévention Routière a appelé les usagers des engins roulants à la prudence au volant et au guidon pour réduire le taux des accidents sur toute l'étendue du Nord-Kivu. "C'est pour moi une grande joie de voir l'autorité provinciale lancer les activités du recyclage obligatoire des conducteurs et chauffeurs dans notre province. Ce qui va aider la CNPR à atteindre un de ses objectifs dont la réduction sensible des accidents. J'interpelle par cette occasion tout le monde de prendre au sérieux toutes matières qui seront données au cours du recyclage ", a-t-il conclu.