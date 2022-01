Congo-Kinshasa: Protection des populations en 2022 - Nord-Kivu - Josué Mufula insiste sur le renforcement des dispositifs sécuritaires

A travers son message de vœux à la population de la province du Nord-Kivu et de la ville de Goma, en particulier, Josué Mufula, député national élu de la même ville, a émis le vœu de voir le gouvernement se battre pour garantir la sécurité avant la fin de l'année 2022 dans ce coin de la RDC où l'insécurité ne fait qu'augmenter. Il martèle, à cet effet, que des actions parlementaires soient utilisées aux fins des solutions durables.

"En ce début de l'année 2022 qui commence ce jour, je présente mes meilleurs vœux, de bonheur, de paix, de longévité et de succès à toute la population du Nord-Kivu qui vit depuis plus de deux décennies dans la guerre malgré les promesses intenses tenues par le pouvoir en place. Il est inconcevable qu'après plus de 14 prorogations de l'état de siège au Nord-Kivu et en Ituri, la population continue d'enregistrer beaucoup de morts et que dans certaines régions de nos deux provinces, certaines couches de la population vivent dans la brousse et cela aux yeux de nouvelles autorités.

Mon plus grand vœu est de voir les jeunes de la génération après 1990 voir la paix devenir une réalité. La question que doit se poser nos autorités est de savoir comment une personne qui est née en écoutant tous les jours les coups des balles peut-il contribuer au développement du pays ? Certains d'entre ces jeunes sont peut-être déjà traumatisés par l'accroissement de l'insécurité dans leurs villages et que cela doit cesser le plus vite possible.

Pour cette année, je veux mettre une grande pression à l'actuel gouvernement pour qu'une stabilité se fasse voir au Nord Kivu qui doit être connu non suite aux guerres incessantes mais suite à son tourisme, ses mines, son agriculture et pour d'autres atouts qui, coûte que coûte, sont bénéfiques pour notre pays. J'émets le vœu de voir notre gouvernement faire de la sécurité au Nord Kivu et en Ituri une des grandes priorités car cela reste un blocage pour nos deux provinces sous état de siège.

Si le ministre de la défense nationale et anciens combattants Gilbert Kabanda et son gouvernement ne sont pas en mesure de nous donner la paix, qu'ils démissionnent car j'aurai beaucoup d'actions parlementaires afin qu'ils voient que la sécurité est la seule urgence au Nord Kivu et en Ituri", a déclaré Josué Mufula.