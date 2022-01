Congo-Kinshasa: Rumba ou Politique ?

Du nouveau dans le microcosme politique RD. Congolaise. A quelques encablures des prochaines joutes électorales, les professionnels de la Rumba, ceux-là qui ont bercé les congolais depuis des années à travers leurs morceaux musicaux, affichent au grand jour de nouvelles ambitions.

Hommes, comme femmes, plus personne ne veut manifestement rester assez fidèle aux micros et cymbales. Après l'adhésion du Leader du groupe Quartier Latin, Koffi Olomide, au projet et donc à l'Alliance des Forces Démocratiques du Congo de Modeste Bahati Lukwebo, au mois de juillet 2021, c'est au tour de Marie-Claire Mboyo Moseka, alias Mbilia Bel, de suivre les pas, lundi 10 janvier dernier, en adhérant à l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS).

Dirait-on, à l'espace de quelques 6 mois, deux cadors de la musique congolaise se lancent sur une tout autre piste, quelquefois très glissante, en vue de la conquête et l'exercice du pouvoir... Comme pour dire que la Rumba et la politique, en République Démocratique du Congo, vont de pair depuis des lustres. Sans ambages, ni ombrage, au regard de la situation actuelle, heureux seront les congolais si ces mouvements et mutations n'ont pas pour soubassement "le positionnement" ou encore la recherche du mieux-être personnel.

Alors, les nouveaux venus dans la sphère politique de la RDC ont la lourde responsabilité de faire résonner l'écho de la défense et de la recherche des intérêts des congolais pardessus tout, en évitant surtout de tomber dans la pratique du culte de personnalités politiques. C'est cela la bonne voie qui va conduire à une fin de carrière en rose pour ces deux artistes musico-politiciens.

Si non, Salé ou Sucré, Beyanga, Boya ye, Phénomène, Nadina ou encore Affaire d'Etat, Boulevard, Aspirine, Chemin de la vie et consorts sonneront faux aux oreilles de mélomanes congolais qui attendent au tournant désormais. Attention aux désirs démesurés du lait politique ! Toutefois, le temps restera fidèle à ses principes et va tout élucider dans ce nouveau feuilleton qui augure des belles surprises. A qui le prochain tour ?