Congo-Kinshasa: Dépêchés pour suivre l'évolution du Volcan Nyiragongo - Nord-Kivu - Aimé Boji, Julien Paluku, Modeste Mutinga, José Panda et consorts au contrôle de la situation

Une délégation du gouvernement Sama Lukonde séjourne en ville de Goma depuis la matinée de ce mardi 11 janvier 2022 pour suivre de près l'évolution d'une éventuelle éruption du volcan Nyiragongo qui met en mal les populations de cette partie de la République Démocratique du Congo.

A en croire Aimé Boji Sangara, Vice-premier ministre en charge du Budget et chef de la délégation, c'est le premier ministre Sama Lukonde qui a diligenté ladite délégation sur instruction du chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, pour venir s'enquérir de la situation suite à la reprise de l'activité volcanique au niveau du Nyiragongo.

"Comme vous le savez bien, il y a quelques semaines que nos chercheurs scientifiques de l'OVG qui suivent de près cette situation et ont observé la reprise des activités sismiques et cela suscite des inquiétudes, c'est pour cela que, dans l'esprit de l'anticipation, nous avons été dépêchés rapidement en ville de Goma.

Le chef du gouvernement, soucieux du bien-être de la population, n'a pas voulu courir derrière les évènements, et nous a envoyés ici avec le ministre sectoriel, José Panda, qui a insisté que nous soyons ici, en compagnie de celui des affaires sociales et affaires humanitaires, du Directeur de cabinet adjoint du chef de l'Etat en charge des questions sociales, le ministre de l'industrie Julien Paluku et ancien gouverneur du Nord-Kivu qui est un expert du gouvernement et qui a été lui-même auteur intellectuel du premier plan de contingence et qui est en usage actuellement mais aussi le ministre de santé", a-t-il indiqué.

La population appelée au calme et à la confiance

"Nous sommes venus échanger avec les experts du Nord-Kivu. Ici, nous avons associé à cette réunion du comité provincial de sécurité, les experts de l'OVG, du comité de la protection civile, les chefs de division des affaires humanitaires, de la santé... Ensemble, nous avons évalué premièrement la situation qui se développe au niveau du volcan Nyiragongo pour pouvoir rentrer à Kinshasa et faire rapport au gouvernement et accélérer le processus de l'actualisation du plan de contingence qui devrait nous équiper pour qu'au cas où il y aurait une nouvelle éruption volcanique, que nous soyons mieux préparés et outillés pour protéger la population.

J'appelle la population de la ville de Goma et ses environs à ne pas avoir la crainte et il n'y a pas lieu de s'inquiéter car nous sommes venus suffisamment à temps pour contrôler la situation et à travers l'OVG, nous allons poursuivre avec le suivi. S'il y aurait des craintes où des alertes que ce soit, le gouverneur Constant Ndima Kongba nous annoncera et à notre tour, nous allons prendre des dispositions nécessaires pour encadrer la population. Que cette dernière continue de vaquer à ses occupations et qu'on laisse à l'OVG faire son travail et le gouvernement de mettre à la disposition de cette importante structure de suivi les moyens nécessaires", a rassuré, devant la presse, Aimé Bodji Sangara, VPM en charge du Budget.

Pour sa part, José Panda, Ministre de la recherche scientifique, a tenu à couper court aux rumeurs selon lesquelles les agents de l'observatoire volcanologique de Goma ne sont plus payés comme l'avait promis le chef de l'Etat Félix Tshisekedi lors de la récente éruption du Nyiragongo datant du 22 mai 2021. "Les agents de l'OVG touchent tout ce qu'il s'agit comme prime comme l'avaient promis le chef de l'Etat Tshisekedi et le premier ministre Sama Lukonde et il faut se rendre sur place et vous verrez que tout est payé normalement et ne sont pas en retard.

La prise en charge est effective et d'ailleurs, nous sommes venus avec les équipements qui doivent être mis sur toutes les stations ce qui va accroître une meilleure surveillance du volcan Nyiragongo. Nous profitons de vos micros pour sensibiliser la population de protéger les capteurs qui coûtent cher au gouvernement et qui quelques fois sont volés par les inciviques. Chers amis de la presse, aidez-nous à conscientiser la population sur la protection de ses équipements car cela c'est du patriotisme et facilitera une très bonne surveillance", a-t-il ajouté.