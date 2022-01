Cameroun/Tunisie: CAN 2021 - Ridha Jelassi " Fiille ", supporter invétéré de la Tunisie et du football

Il parcourt les CAN, comme certains pourraient parcourir les pays. Depuis 2002, Ridha Fiille, " entrepreneur " en Tunisie à Niano, non loin de Tunis, voyage de CAN en CAN pour vivre pleinement sa passion du football et supporter les Aigles de Carthage mais pas que. Accompagné de son ami Ahmed Bacara, qui se charge de ses dessins sur le corps et le visage, qui ont fait sa renommée dans le monde entier, Ridha apporte une touche d'art et de ferveur lorsqu'il est présent dans le stade.

Après avoir embarqué dans le bus des journalistes et supporters tunisiens pour l'entrée en lice de la Tunisie face au Mali, nous en avons profité pour échanger brièvement avec lui : " J'ai fait ma première CAN en 2002, en Angola pour soutenir la Tunisie " nous confie-t-il, tout en nous montrant ses nombreuses photos archivées sur son téléphone. " C'est ma 10e CAN, ici au Cameroun, mais j'ai aussi suivi des Coupes du Monde au stade dont la dernière en Russie, ou celle au Brésil et j'étais également présent au Qatar pour la FIFA Arab Cup. " ajoute-t-il.

Et il ne manque pas de nous assurer que sa popularité est déjà faite, notamment dans un autre pays du Maghreb frontalier : " Toute l'Algérie connaît Ridha Fiille. Hier l'Algérie n'a eu qu'un point (face à la Sierra Leone, match nul 0-0, ndlr), c'est dommage. J'espère que le deuxième match, ils vont gagner les 3 points, comme ça ils se qualifient, comme la Tunisie. Nos deux pays sont frères, nous sommes la même patrie, les frontières ne sont que des lignes. Je suis toujours là, avec le drapeau algérien et le drapeau tunisien. Nous sommes ensemble.

Les Algériens m'apprécient, c'est réciproque et ça fait plaisir. Les Algériens disent même que je suis Algérien, mais non je suis d'origine tunisienne et j'espère qu'on se qualifiera les deux pour le prochain tour. Et on espère encore une finale Tunisie-Algérie, après celle de la FIFA Arab Cup InshAllah (il le dit en arabe). "

Et quand on lui demande son pronostic pour le match des Tunisiens cet après-midi, Ridha Fiille ne peut avoir qu'un seul favori : " InshAllah on va gagner, mais c'est un match difficile qui s'annonce, le Mali est une bonne équipe aussi et l'heure est difficile, il fait chaud et il y a de l'humidité, ce n'est pas le même climat qu'en Tunisie. J'espère que les joueurs auront du cœur (du cardio) et qu'ils joueront pour le drapeau aujourd'hui pour rendre fier le pays, les 12 millions de Tunisiens et pour qu'on fasse la fête aujourd'hui, l'essentiel les 3 points InshAllah. "

Même si la Tunisie devra faire sans Hannibal (positif au Covid-19, ndlr) : " C'est sa première CAN, il a fait une bonne Coupe Arabe au Qatar, et on espère qu'il va récupérer, car il va rater ce premier match malheureusement ", nous confie Ridha, les Aigles de Carthage pourront compter sur leur fervent supporter, Ridha Fiille pour donner le meilleur d'eux-mêmes : " Les joueurs devront être solidaires aujourd'hui pour empocher les 3 points " tient-il à conclure.