Cameroun/Cote d'Ivoire: CAN 2021 - Didier Drogba est arrivé à Douala pour soutenir et encourager les Eléphants de la Côte d'Ivoire

Pour leur premier match dans cette CAN 2021, les Eléphants de la Côte d'Ivoire peuvent compter sur le soutien de Didier Drogba.

L'ancien international ivoirien Didier Drogba est à Douala. Il est venu soutenir les Éléphants de Côte d'Ivoire qui affrontent la Guinée Équatoriale ce soir pour le compte de la première journée dans le groupe E de la CAN 2021.

Plus aussi fringante qu'il y a quelques années, la Côte d'Ivoire reste un sérieux outsider dans cette CAN qu'elle a remportée pour la seconde fois en 2015. Mais les Eléphants font partie des plus sérieux prétendants à la victoire finale lors de cette compétition. D'autant plus qu'ils débarquent avec la ferme intention de se faire pardonner. Didier Drogba est arrivé à Douala pour soutenir et encourager les Eléphants de la Côte d'Ivoire qui débutent leur campagne de la CAN 2021 ce soir face au Nzalang Nacional de la Guinée Équatoriale.

Didier Drogba avec le éléphants ce matin a Douala ( Cameroun) avant notre match de ce soir pour encourager ses petits frères.