Congo-Brazzaville: Evénement - La Banque mondiale invitée à participer aux rencontres de l'immobilier

Le ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Josué Rodrigue Ngouonimba, a sollicité, le 12 janvier à Brazzaville, la participation de la Banque mondiale (BM) aux premières rencontres nationales de l'immobilier et de l'urbanisme prévues du 17 au 18 de ce mois.

Le ministre Josué Rodrigue Ngouonimba a lancé l'invitation lors d'un échange avec la représentante de la BM au Congo, Korotoumou Ouattara. Placées sur le thème " Un habitat décent, accessible à tous, dans un cadre de vie sain ", ces rencontres visent, entre autres, à remettre la problématique de l'immobilier et de l'urbanisme au cœur des politiques publiques prioritaires du Congo. Il s'agit, en effet, de mettre la problématique de l'immobilier et de l'urbanisme au centre des préoccupations de tous les acteurs et des parties prenantes ; de mobiliser et définir les rôles de chacun dans l'optique de l'atteinte de l'objectif d'assainir et de moderniser les lieux de vie de la population.

" Les discussions avec le ministre en charge de la Construction et de l'Urbanisme se sont articulées autour des premières rencontres de l'immobilier et de l'urbanisme qui se tiendront les 17 et 18 janvier prochains. A cette occasion, le ministre a sollicité la participation de la BM étant donné que nous avons produit un rapport sur le financement de l'habitat au Congo, un rapport au niveau régional avec une focalisation sur les différents pays de la Cémac. Il souhaiterait donc que l'on prenne part à ces assises afin de discuter des conclusions tirées de ce rapport 2019 ", a indiqué Korotoumou Ouattara, la représentante de la BM au Congo.

A en croire ses propos, le financement de l'habitat reste un grand problème dans le pays. " L'habitat congolais connaît un déficit. Il y a presque 15 000 logements qui ne sont pas construits pour répondre à la demande venant de la population. Le cadre réglementaire en est un peu la cause ainsi que certaines formalités administratives qu'il faudrait alléger pour permettre à la population d'avoir accès au crédit hypothécaire et aussi pouvoir se procurer un permis de construire facilement et financer leur logement ", a fait savoir Korotoumou Ouattara.

Aujourd'hui, a-t-elle dit, près de 90% des constructions se font sous des ressources propres. Une situation difficile pour les ménages. Selon elle, ces rencontres permettront également d'échanger sur la participation des banques aux financements de l'habitat en plus de la Banque congolaise de l'habitat et même les institutions décentralisées comme les microfinances afin d'aider les ménages n'ayant pas un emploi formel à respecter les obligations et demandes des banques.

La BM a réaffirmé son engagement à appuyer et accompagner le gouvernement selon ses demandes sur la problématique de l'immobilier car, il est l'un des axes principaux et piliers du nouveau Plan national de développement 2022-2026.

Notons que les premières rencontres nationales de l'immobilier et de l'urbanisme regrouperont les différents acteurs impliqués dans cette problématique.