Congo-Kinshasa: Covid-19 - La zone de santé de Boma dotée d'un lot important des intrants et médicaments

L'important lot des intrants et médicaments de lutte contre la covid-19 a été remis récemment à la zone de santé de Boma par le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, via le Secrétariat technique de la riposte contre cette maladie, avec l'appui de certains partenaires techniques et financiers.

Le lot est composé essentiellement des intrants, des médicaments contre la covid-19 et des équipements de protection individuelle. Il a été réceptionné par le médecin chef de zone de Boma, le Dr Polo Ndebo, en présence du député national, Heva Muakasa, et du maire de cette ville .

Par ailleurs, vingt bouteilles d'oxygène vont également être envoyées incessamment dans la même zone de santé, a précisé le Dr Polo Ndebo. Il s'agit là d'une deuxième intervention du gouvernement central en l'espace de six mois.

Signalons que lors de sa visite d'itinérance dans le Kongo central, en juin dernier, le ministre de Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani, avait remis un lot important des médicaments essentiels et équipements à cette zone de santé et cinq autres de la même province.