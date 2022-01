Algérie: Algérie - Sierra-Leone (0-0) - Les "Verts" démarrent du mauvais pied

Douala (Cameroun) — Transparente et manquant d'inspiration et de fraîcheur physique, l'équipe nationale de football a complètement raté ses débuts à la 33e Coupe d'Afrique des nations CAN-2021 (reportée à 2022) au Cameroun, en se contentant du match nul, mardi face à une accrocheuse équipe sierra-léonaise (0-0), au stade de Japoma à Douala.

Alors qu'ils partaient largement favoris pour entamer la défense de leur titre, par une victoire face au 108e au classement de la Fifa, les Algériens se sont cassés les dents devant une équipe qui a failli créer l'exploit de ce début de tournoi.

En l'absence de Bennacer, suspendu, et Zerrouki, blessé, la machine algérienne était à l'arrêt pour son entrée en lice dans la compétition, alors que personne ne s'attendait à ce début compliqué pour le champion d'Afrique, désormais dos au mur.

Les coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez qui voulaient impressionner d'entrée et se mettre en confiance dès le début, devront revoir leur copie et se remettre en question, pour éviter la grande désillusion.

Sur une pelouse à la limite du praticable, rien n'a marché ou presque face aux "Leone Stars", mais c'est plutôt le secteur offensif, qui a été pointé du doigt, puisqu'en dépit des nombreuses occasions procurées, notamment en seconde période, les " Verts" se sont montrés incapables d'en transformer l'une d'elles.

"Nous avons manqué de lucidité, d'instinct de tueur. On n'a pas su marquer ce but qui aurait pu nous permettre de dérouler et marquer deux ou trois autres par la suite. Il y'a beaucoup de frustration chez les joueurs. Le résultat d'aujourd'hui nous met dans une situation un peu plus compliquée, mais on joue tous les matchs pour gagner", a regretté Belmadi, à l'issue de la partie.

La Guinée équatoriale en ligne de mire

Loin de baisser les bras, les Algériens vont certainement repartir de l'avant pour essayer de rectifier le tir, dès la prochaine sortie, prévue samedi face à la Guinée équatoriale au stade de Japoma (20h00).

Même si les joueurs ont leur part de responsabilité dans le semi-échec concédé face à la Sierra-Leone, les choix du onze aligné par Belmadi, ont été largement contestés par les observateurs.

Tout porte à croire ainsi, que Belmadi finira par apporter des changements à sa composante, une manière de présenter un onze cohérent et conquérant, capable de signer la première victoire dans cette compétition, et se relancer dans ce groupe. Titularisés face à la Sierra-Leone, Yacine Brahimi et Haris Belkebla, devraient être relégués sur le banc de la touche.

La nécessité de tourner la page du match décevant de la Sierra-Leone, est nécessaire pour essayer repartir du bon pied, dans une compétition ouverte à tous les pronostics.

En attendant une bonne réaction samedi face au "Nzalang Nacional", les "Verts" vont commencer à se corriger dès ce mercredi, à l'occasion de la séance d'entraînement prévue à l'annexe Sud du stade de Japoma à partir de 15h00.

Pour rappel, l'autre match du groupe E oppose à Douala, ce mercredi (20h00), la Guinée équatoriale à la Côte d'Ivoire.