Algérie: Nécessité d'effectuer la transition énergétique pour assurer la sécurité en énergie

Boumerdes — Les participants à une rencontre technique sur l'efficacité énergétique, abritée mardi par l'Université M'hamed Bougara de Boumerdes, ont souligné l'importance d'effectuer la transition énergétique afin d'assurer la sécurité énergétique pour le pays.

Les intervenants à cette rencontre placée sous le thème "Efficacité énergétique et promotion de la cogénération dans le domaine industriel", tenue à la Faculté de droit de Boudouaou et ayant regroupé des industriels, de cadres des différents institutions concernées, des chercheurs, de étudiants et des représentants de la société civile, ont souligné que le Gouvernement œuvre actuellement à atteindre l'efficacité et la sécurité énergétiques à travers une stratégie nationale globale et intégrée.

Rappelant que la réflexion sur une politique énergétique efficace et innovante, est engagée depuis des années, M. Yahi a relevé que la mise en œuvre de cette politique sur le terrain, a buté sur plusieurs contraintes, car n'ayant pas pris en compte le facteur d'aménagement environnemental et social.

A ce titre, il a insisté sur la nécessité de proposer aux collectivités locales, un programme type, pour renforcer l'esprit d'initiative et d'innovation dans le domaine énergétique et d'œuvrer, à travers la sensibilisation à la promotion de la culture de rationalisation de la consommation énergétique dans le secteur industriel et au sein de la société.

Dans cette perspective, a-t-il ajouté, il est important d'assurer l'accompagnement et des formations dans le domaine de la rationalisation de la consommation énergétique aux profits des responsables locaux, industriels et autres opérateurs économiques.

Cette manifestation scientifique ambitionne, en outre, de sortir avec des programmes types sur l'efficacité énergétique au profit des collectivités locales et d'inciter les chercheurs et les étudiants à innover dans le domaine et à proposer des solutions en la matière.

La rencontre organisée par l'université de Boumerdes en collaboration avec la direction locale de l'énergie et des mines a été marquée par l'animation d'une série de conférences et l'organisation d'ateliers techniques, dont les travaux seront clôturés par l'émission de recommandations qui seront transmises aux autorités compétentes.