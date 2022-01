Algérie: Ministère de la Culture/HCA - Actualisation de l'accord cadre de partenariat signé en 2016

Tamanrasset — L'accord cadre de partenariat signé entre le ministère de la Culture et le Haut commissariat à l'Amazighité (HCA) en 2016 a été actualisé mardi, a indiqué l'APS.

La cérémonie de signature a eu lieu à l'auberge de jeunesse Adrian dans la ville de Tamanrasset entre la ministre de la Culture, Mme Wafaa Chaalal et le secrétaire général du HCA, Si el Hachemi Assad, en présence des autorités locales, des représentants du secteur de la Culture, des acteurs de la société civile, outre des spécialistes et des enseignants de la langue et culture amazighes présents à Tamanrasset dans le cadre des différentes activités programmées à l'occasion de la célébration du nouvel an amazigh 2972/2022, sous le haut patronage du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Mme Chaalal a souligné que les principaux axes de cet accord actualisé consistent en le renforcement du partenariat avec le HCA et son soutien dans la diffusion et la promotion de l'innovation artistique, la littérature amazighe, de par la mise en valeur de la culture amazighe dans le cinéma et le théâtre.

Elle a expliqué que le ministère de la Culture avait appuyé la production de films en langue amazighe dans le cadre du Fonds de soutien au cinéma, outre la traduction d'autres films en tamazight. Toutes les œuvres artistiques et littéraires de la littérature amazighe seront publiées, rassure la ministre, soulignant que le ministère a accompagné le HCA dans la concrétisation du programme de la célébration de la fête de " Yennayer " à travers les différents organismes placés sous sa tutelle.

La bibliothèque de l'Université de Tamanrasset, Hadj Moussa Akhamokh, a été dotée de différents ouvrages en tamazight, a-t-on annoncé.

La ministre, s'était rendue à "Tagmart" à Tamanrasset où elle a visité les différents sites archéologiques du village.

Mme. Chaalal se rendra, mercredi, au village d'Outoul pour assister aux festivités de Yennayer et inspecter quelques structures et projets relevant de son secteur. Elle devra également donner le coup d'envoi du festival national de la musique et de la chanson amazighes avant de superviser la cérémonie de remise du Prix du Président de la République de la langue et de la littérature amazighes dans sa deuxième édition à la maison d'Imzad.