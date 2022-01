Algérie: Krikou célèbre Yennayer avec les pensionnaires du foyer de Dély Brahim

Alger — La ministre de la Solidarité, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou, a partagé mardi à Alger, la joie de la célébration du nouvel an amazigh avec les résidentes du foyer pour personnes âgées de Dély Brahim.

La fête qui s'est déroulée dans une ambiance familiale et joviale, s'est distinguée par l'organisation d'activités culturelles et artistiques qui ont fait entrer la joie dans le cœur des mères résidantes et par la distribution de cadeaux symboliques, et ce, en présence d'enfants des établissements spécialisés relevant du secteur de la Solidarité nationale.

En cette occasion, la ministre a rappelé que le réseau des personnes âgées comprend 31 établissements et assure une prise en charge totale au profit des résidents dans l'aspect sanitaire et psychologique, et ce, conformément aux dispositions de la loi relative à la protection de cette catégorie, ajoutant que le nombre global des personnes âgées pris en charge s'élève à 1.444 résidents.

Pour protéger les personnes âgées dans le contexte e la pandémie de la Covid-19, Mme Krikou a rappelé le plan national urgent de prévention de la prolifération du virus du ministère, et ce, à travers la mobilisation des moyens matériels et humains disponibles, à l'effet de préserver la santé de cette catégorie.

Une opération de vaccination contre la grippe saisonnière a été organisée, en sus du lancement de la vaccination contre le Coronavirus au profit des résidents et travailleurs au foyer des personnes âgées.