Cote d'Ivoire: Numérique - Des jeunes femmes bénéficient de formation

La phase pilote de" D-clic, formez-vous au numérique ", qui est un projet de formation aux métiers du numérique et d'insertion professionnelle dans le monde francophone, s'est ouverte hier au bureau national de l'agence universitaire de la francophonie à Cocody. Ce projet fait écho à la programmation2019-2025 de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF), qui a placé le numérique comme axe stratégique prioritaire pour le soutien des jeunes et des femmes. De façon concrète, il s'agit de fournir une formation pointue et accélérée à des jeunes filles dont l'âge varie entre 18 et 35 ans et de les accompagner à réussir leurs insertions professionnelles. En tout, ce sont vingt (20) cursus de formations qui sont proposées. Notamment le marketing digital, la création numérique, la conception et le développement de solutions numériques, etc.

La première phase de ce projet a démarré avec 25 jeunes femmes. " L'Oif a voulu donner la chance aux jeunes femmes de pouvoir s'insérer dans le tissu professionnel par le numérique.Et donc, il nous a été demandé que les conditions de participations aux programmes soient les plus accessibles possibles. Surtout que ce projet vise d'abord les personnes socialement défavorisées. Pour cette phase pilote, il y a quatre cohortes de 25 femmes chacune ", a expliqué Christelle Assirou présidente de l'Ong " Femmes et tic ", l'opérateur terrain de ce programme.

La durée de la phase pilote est de 6 mois, au terme de laquelle les jeunes femmes recevront des certificats et bénéficieront de stages professionnels ou de financement de leurs projets. A terme, la phase pilote de ce projet, qui concerne 10 pays francophones, devrait aboutir à la formation de 1300jeunes francophones. L'objectif global étant d'atteindre le chiffre de 200.000 sur 5 ans. Bien qu'étant porté par l'Oif, ce projet est soutenu parle ministère de l'Économie numérique, des télécommunications et de l'innovation.