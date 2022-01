Cote d'Ivoire: Conservation du Parc national de la Comoé - L'Oipr engagé dans une gestion efficiente et participative

L'Office ivoirien des parcs et réserves (Oipr), à travers sa direction de zone nord-est, montre son engagement pour une gestion plus efficiente et participative du Parc national de la Comoé (Pnc). L'équipe de pilotage du projet "Protection de la biodiversité du Parc national de la Comoé" qu'il a mise sur pied, s'est réunie, le 7 janvier, au siège de la direction générale à Cocody-Deux-Plateaux.

L'objectif de cette réunion présidée par le général Tondossama Adama, directeur général de l'Oipr et coordonnateur général du projet, était de valider les perspectives d'activités et le plan d'opérations de 2022.

Le directeur général de l'Oipr a profité de cette rencontre pour réitérer l'engagement de sa structure à assurer une gestion efficiente des aires protégées placées sous sa tutelle en associant surtout les communautés riveraines et des partenaires publics et privés locaux. Cet engagement entre dans le droit fil des objectifs du projet susmentionné qui est financé par la République fédérale d'Allemagne.

Ce projet dont la mise en œuvre s'étend sur la période 2021-2024 vise trois objectifs : la couverture des besoins en investissements pour une gestion efficace et durable du Pnc et des zones de biodiversité ; l'amélioration des conditions de vie des populations riveraines, et le renforcement des équipements et des compétences de la direction de zone nord-est de l'Oipr.

Rappelons que le Parc national de la Comoé, d'une superficie de 1 148 756 ha, a été classé en réserve de biosphère en 1982 et mis sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco en 1983.

Par la suite, ce joyau naturel a connu dans les années 2000 une décadence causée essentiellement par la crise politico-militaire le mettant ainsi en péril à cause des activités de braconnage, du surpâturage par les grands troupeaux de bétail et de l'absence de mécanismes de gestion.

Après la crise socio-politique avec la prise en main effective des activités de gestion, il a été retiré de la liste du patrimoine mondial de l'Unesco en péril en 2017 grâce à la politique de gestion mise en place par l'Oipr et des efforts consentis pour une meilleure adhésion de toutes les parties prenantes. Ce qui explique donc le bon état de conservation que connaît actuellement cette aire protégée.