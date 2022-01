Congo-Brazzaville: Voiries urbaines - La mairie entend aménager la voie d'accès au cimetière Mont Barnier

Le maire de la ville de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba, a effectué le 12 janvier une descente au cimetière Mont Barnier situé dans l'arrondissement 7, Mfilou, pour s'enquérir de la possibilité de le réaménager et de pouvoir procéder à nouveau aux enterrements sur ce site.

Après sa revue, Dieudonné Bantsimba a promis de tout mettre en œuvre pour essayer, dans la mesure du possible, de trouver une solution. " Le problème se pose au niveau des cimetières publics à Brazzaville. En dehors du cimetière de Mahitoukou, nous n'avons pas un autre cimetière public et il se pose souvent des problèmes d'enterrements ", a-t-il dit.

Dans la partie nord, a souligné le maire, tous les cimetières sont hors de la ville... Aussi est-il une nécessité de relancer ce cimetière qui date des années 1980 qui a été pratiquement abandonné, pour le récupérer et se l'approprier. " Les tombes sont là, abandonnées et l'espace est grand. On constate qu'on a à peu près 220 000 m2 de site, et sur lesquels il n'y a que 49 000 qui ont été utilisés pour les tombes. Nous voyons bien que c'est la voie d'accès qui pose problème et il est question de l'aménager et procéder aux inhumations avant que le cimetière de Matari que nous sommes en train d'aménager soit fonctionnel ", a-t-il conclu.

Notons que lors de cette descente le maire de Brazzaville a été accompagné par son staff et l'administrateur maire de Mfilou, Sylvia Makosso Ngakabi.