Afrique: CAN 2022 - La Côte d'Ivoire mène 1-0 face à la Guinée équatoriale

L'équipe de Côte d'Ivoire attaque la CAN 2022 face à celle de Guinée équatoriale, ce mercredi 12 janvier à Douala. Les Ivoiriens mènent 1-0 à la pause. Suivez en direct sur rfi.fr cette rencontre du groupe E de la Coupe d'Afrique des nations de football. Coup d'envoi à 19h TU (20h heures du Cameroun et en France).

Les Éléphants de Côte d'Ivoire partent à l'assaut de cette CAN 2022 ! Leur premier adversaire dans le groupe E de cette 33e Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football ? Le Nzalang de Guinée équatoriale, dont c'est le retour en phase finale après les CAN 2012 et 2015.

Qui l'emportera, ce 12 janvier à Douala, entre des Ivoiriens qui visent le titre et des Equato-Guinéens qui peuvent jouer les trouble-fête ? Suivez en direct cette rencontre avec nous et nos envoyés spéciaux. Et retrouvez tous les résultats du tournoi sur notre site.