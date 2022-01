Maroc: Le président de la Chambre des conseillers s'entretient avec l'ambassadrice de Jordanie

Rabat — Le président de la Chambre des conseillers, Naama Mayara, s'est entretenu, mercredi à Rabat, avec l'ambassadrice de Jordanie au Maroc, Jumana Ghneimat, des moyens de renforcer davantage les relations entre les deux pays.

Lors de cette entrevue, M. Mayara a rappelé les liens historiques, solides et profonds entre les deux Royaumes qui tirent leur force des rapports fraternels distingués entre SM le Roi Mohammed VI et SM le Roi Abdellah II de Jordanie, indique un communiqué de la Chambre.

M. Mayara s'est félicité, à cette occasion, du niveau de coopération existant entre les deux pays dans les différents domaines (économique, touristique et culturel), et de la volonté des deux parties de les fructifier davantage, au vu des atouts et des opportunités de coopération et d'investissement que recèlent les deux Royaumes.

Il a, dans ce sens, évoqué l'invitation adressée au président du Conseil des notables jordanien, Fayçal El Faiz, à effectuer une visite de travail au Maroc, et à prendre part, en sa qualité de président de la Ligue des Conseils de la Choura, des Sénats et des Conseils similaires d'Afrique et du Monde arabe, aux travaux du 11ème Forum du dialogue parlementaire avec les Conseils des Sénats dans la région d'Amérique latine et des Caraïbes, prévu en mars prochain à Rabat.

Il a aussi souligné l'importance d'examiner les moyens permettant de développer la coopération économique, soutenir les investissements, réaliser le développement, et de faciliter le rapprochement entre les hommes d'affaires de part et d'autre, relevant le rôle que peut jouer dans ce cadre la Chambre des conseillers, de par sa composition qui regroupe les composantes économiques, professionnelles et syndicales.

De son côté, l'ambassadrice de Jordanie est revenue sur les liens solides unissant les deux Royaumes et les deux peuples frères, plaidant pour le renforcement des relations bilatérales et l'intensification de l'échange des expertises dans les domaines de la formation professionnelle, des énergies renouvelables et des spécialités liées au secteur du tourisme patrimonial.

Les deux parties ont affirmé l'importance d'œuvrer pour le renforcement et la consolidation de la coopération parlementaire, d'intensifier la coordination et la concertation entre les Parlements des deux pays dans les différents fora régionaux et internationaux, de soutenir toutes les initiatives qui font valoir leurs intérêts suprêmes et leurs constantes nationales, et d'approfondir les relations distinguées liant les deux pays et peuples frères.