Afrique: CAN 2021 - Patrice Beaumelle, "je dirai qu'on va retenir les trois points"

Patrice Beaumelle est revenu sur la qualité de jeu de son équipe après la victoire face à la Guinée Equatoriale. C'était lors de la conférence de presse d'après match.

"Je dirai qu'on va retenir les trois points, la victoire, et une très bonne entrée en matière des dix quinze premières minutes où les intentions étaient très bonnes. La simplicité, la fluidité, un travail collectif. Jai beaucoup aimé les dix quinze premières minutes. Après on a toujours ce petit défaut de retomber dans nos travers, de penser qu'on peut faire la différence tout seul, de se servir à chaque fois du collègue pour y aller seul.

C'est ce qui me déplait un tout petit peu, ça été mon leitmotiv durant tout le stage. Mettre beaucoup plus de simplicité dans la zone de préparation, après dans la finition, je dirai que je peux voir le talent et laisser le talent agir mais y a deux ou trois choses qui m'ont déplu et que je leur ai dit à la mi-temps.

Face à une belle équipe aussi de Guinée Equatoriale, qui je dirai après le but on les a laisser revenir et espérer. Je crois que je l'ai dit hier à la conférence de presse, je ne crains personne, si je crains une équipe, c'est la mienne et ce soir on l'a vu", a déclaré Patrice Beaumelle en conférence d'après match. A l'écouter, on pourrait imaginer qu'il va encore retourner au labo pour éffectuer quelques réglages.