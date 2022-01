Togo: Un Projet Annuel de Performance 2022 de 2,076 milliards de F CFA adopté par Dussey et ses pairs

A la suite des membres du Comité des Experts qui se sont réunis à Lomé du 08 au 10 Janvier 2022, le Conseil des ministres des Affaires étrangères du Conseil de l'Entente s'étaient réuni ce Mercredi 12 Janvier à Lomé. Objectif de cette rencontre, d'après le président du Conseil des ministres, Prof Robert Dussey, il était question entre autres de faire le bilan de l'année écoulée, et définir des perspectives pour l'année nouvelle, procéder à l'examen de la situation financière du CERFER, l'état d'avancement de la réforme... .

Et les ministres présents à cette réunion, ont, comme à de pareilles occasions, affiché toute leur abnégation à la tâche. Conséquence, au terme des travaux, indique le communiqué final, " après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil des ministres a approuvé le rapport d'activité du Secrétaire exécutif et le rapport du Contrôleur Financier au 30 Septembre 2021 ". Aussi, a-t-il été question de l'adoption par Robert Dussey et ses pairs du " Projet Annuel de Performance (PAP 2022) d'un montant de 2.076.000.000 F cfa,

conformément au document de Programmation Pluriannuel des dépenses 2020-2022 du Conseil de l'Entente ". Ces derniers ont donc " encouragé le Secrétariat exécutif, à engager la réflexion pour l'élaboration d'un nouveau plan stratégique 2023-2027, l'actuel plan arrivant à terme en 2022 ".

Et ceci n'a pas été la seule recommandation faite au Secrétariat exécutif qui voit venir à sa tête l'ancien ministre ivoirien des Affaires étrangères, Marcel Ammon Tanoh. Cette cheville ouvrière du Conseil de l'Entente est donc missionnée à " accélérer l'élaboration de la stratégie de mobilisation des ressources, assortie d'un plan intégré de mobilisation des ressources, afin de mieux coordonner l'ensemble des actions de mobilisation des ressources auprès des partenaires techniques et financiers ".

Au chapitre des recommandations, il n'y a pas eu seulement que le Secrétariat exécutif à en faire l'objet de la part du Conseil des ministres. Puisque, après prise de note " des rapports d'activités et des rapports financiers au 31 Décembre 2019 et 2020, au 31 Octobre 2021 ainsi que de l'état d'avancement de la réforme " du CERFER, son Directeur général à la suite des mots de félicitation pour sa gestion et le regain d'engouement pour les inscriptions des élèves au Centre, s'est vu recommandé " de poursuivre les échanges sur l'ouverture du Conseil d'administration du CERFER au secteur privé, notamment les patronats des pays membres du Conseil de l'Entente ".

Dans la dynamique de constitution d'un élément de garantie classique, le ministre Dussey, en sa qualité de président du Conseil des ministres s'est vu mandaté par le Conseil des ministres de signer des Lettres de Confort du Conseil de l'Entente à Coris Bank International Côte d'Ivoire et à la Banque Nationale d'Investissement du même pays.

Egalement, il est renseigné que les parties présentes à cette 19ème session, se sont réjouies " du bouclage du financement par emprunt bancaire pour la construction de la Tour Entente à Abidjan en Côte d'Ivoire, avec un apport de 12 milliards de F cfa de Cori Bank International Côte d'Ivoire ; 8 milliards de F cfa de la Banque Nationale d'Investissement de la Côte d'Ivoire et 15 milliards de F cfa de la Banque Ouest-Africaine de Développement ".

A noter qu'au travers d'une motion, les délégations présentes autour de la table ont rendu un hommage mérité à son Excellence Monsieur Patrice Kouamé, Secrétaire exécutif sortant, qui a conduit, de 2012 à 2021, avec dévouement et abnégation, la relance des activités de l'organisation " et adressé leurs " vives félicitations " au rentrant, Marcel Ammon Tanoh, à qui il est souhaité " plein succès dans ses nouvelles fonctions ". Et parlant de ce changement à la tête du Secrétariat exécutif, Robert Dussey a dit espérer que " cet organe clé conservera le même entrain " sous Tanoh.