Ethiopie: Le Secrétaire général salue la libération de prison de nombreux détenus et appelle les parties à convenir d'un cessez-le-feu durable et d'un processus de réconciliation

communiqué de presse

New York — - La déclaration suivante a été faite aujourd'hui par M. António Guterres, Secrétaire général de l'ONU:

Je salue la libération de prison, aujourd'hui, en Éthiopie, de nombreux détenus, dont des personnalités clefs de l'opposition. J'appelle les parties à tirer profit de cette importante mesure de confiance en convenant d'une cessation des hostilités et d'un cessez-le-feu durable, ainsi qu'en lançant un dialogue national crédible et inclusif et un processus de réconciliation.

Je resterai activement engagé avec toutes les parties prenantes pour aider l'Éthiopie à mettre fin aux combats et à rétablir la paix et la stabilité. À la suite de mon dernier contact avec le Premier Ministre Abiy Ahmed, j'espère également une amélioration significative de l'accès humanitaire à toutes les zones touchées par le conflit qui dure depuis un an. À l'occasion du Noël orthodoxe, j'adresse mes vœux les plus chaleureux à tous les Éthiopiens qui célèbrent cette fête. Puisse l'esprit de cette célébration contribuer à une Éthiopie pacifique et prospère

SOURCE Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies