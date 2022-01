Afrique: CAN 2022 - Les Comores misent sur leur cohésion face au Maroc

Défaits par le Gabon (0-1) pour leur entrée en Coupe d'Afrique des nations (CAN 2022), les Cœlacanthes affronteront vendredi 14 janvier le Maroc de Sofiane Boufal dans le cadre de la deuxième journée du groupe C. Avec la volonté de s'appuyer sur une cohésion de groupe construite année après année.

" La gestion des émotions nous a rendus un peu timorés. On voulait faire bonne impression, on fait un faux pas. " Le constat d'Amir Abdou, le sélectionneur comorien, à la sortie de la rencontre contre les Panthères du Gabon se voulait lucide. Le latéral, Kassim Abdallah, admettait lui aussi que les Comores avaient été crispées pour leur entrée en lice, mais dans les rangs des Cœlacanthes, malgré la déception, les joueurs assuraient vouloir rebondir, en comptant sur l'esprit de groupe.

Une cohésion que les restrictions sanitaires liées à la pandémie perturbent quelque peu dans ce début de CAN 2022. " En ce moment avec le Covid, on est chacun dans sa chambre et un peu moins ensemble, admet le défenseur de l'AC Ajaccio (deuxième division française), Chaker Alhadur, mais ça ne nous pose aucun problème. Le groupe est là depuis tellement longtemps qu'on ne se pose même plus la question. On essaye d'inculquer ça aux jeunes. "

" J'ai toujours un frère à côté de moi "

Longtemps, c'est 2014, date de l'arrivée d'Amir Abdou à la tête de la sélection comorienne. L'ancien entraîneur adjoint du SU Agen dans le Sud-Ouest de la France, s'est attaché à rassembler un groupe en s'appuyant sur la diaspora comorienne, notamment celle implantée en France. A la CAN, cette année, ils sont 17 à évoluer dans des clubs de l'Hexagone, et parfois les coéquipiers en sélection le sont également en club.

C'est le cas du défenseur Younn Zahary et de l'ailier Faïz Mattoir. " J'ai connu Faïz lors de ma deuxième sélection, se souvient Zahary. J'avais déjà été convoqué une fois, pour un amical contre la Guinée à Versailles (le 12 octobre 2019, ndlr). Au match d'après, on a fait connaissance et quand je suis arrivé à Cholet, lui était déjà au club. On s'est dit que cette année, décidément, on serait toujours ensemble. J'ai toujours un frère à côté de moi. "

Intégration facilitée

" Frère ", " famille ", un vocabulaire qui revient régulièrement dans les interviews des joueurs comoriens. Parfois tout simplement pour cause de liens de sang. Les deux frères, Youssouf et Mohamed M'Changama respectivement milieu de l'En Avant Guingamp et attaquant du FC Nouadhibou, figurent sur le même livret de famille et Kassim Abdallah, l'un des vétérans du groupe, a pu accueillir son neveu, Abdallah Ali Mohamed, le latéral droit du Stade Lausanne Ouchy.

Une ambiance familiale qui facilite l'intégration des nouveaux venus, estime Yacine Bourhane. L'ancien Chamois Niortais, désormais pensionnaire d'un club aux Pays-Bas, se souvient s'être très vite senti comme chez lui en sélection. " Tout le monde te met à l'aise et te met dans le bain d'entrée, assure le milieu de terrain. Quel que soit celui qui arrive, il est bien accueilli, bien intégré. Il y a plusieurs papas, ceux qui sont là depuis plus longtemps et qui ont connu la sélection depuis 10 ans, comme Kassim. "

Une cohésion qui donne de l'espoir à Amir Abdou pour la suite de la compétition, " avec la solidité et la solidarité, on va aller de l'avant, promet le sélectionneur. On travaille deux fois plus que les autres ".