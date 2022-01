Algérie: Radio Boumerdes, un "modèle de complémentarité et de coexistence"

Boumerdes — Le directeur général de la Radio algérienne, Mohamed Baghali, a affirmé mercredi à Boumerdes que la radio locale est un "modèle de complémentarité et de coexistence sociale entre ses composantes".

Dans une déclaration à la presse, en marge du coup d'envoi du passage de la station radiophonique de Boumerdes à la diffusion en H24 (contre 13h/J précédemment), à la faveur d'une cérémonie tenue à la bibliothèque principale de lecture publique, M. Baghali a soutenu que cette radio locale est " un exemple vivant et un modèle du rôle dévolu aux médias de proximité dans la consécration des éléments de l'identité et la coexistence de ses composantes, à leur tête les langues arabe et Tamazight ".

Le directeur général de la Radio algérienne, qui a qualifié cette réalisation (passage à la diffusion en H24) de "très importante", a salué "l'opportunité accordée aux citoyens de Boumerdes, à partir de ce jour (12 janvier), de communiquer directement et d'exposer leurs préoccupations au quotidien et en H24".

Parmi les objectifs principaux du relèvement du volume de diffusion en arabe et en Tamazight, la "constitution d'une scène médiatique riche et diversifiée, qui soutient l'unité nationale et consacre la cohésion de la société algérienne et son attachement à toutes les composantes de son identité", a indiqué M. Baghali.

L'opération devrait, également, "renforcer le rôle d'un média de proximité, objectif et responsable, et d'accompagner le développement local", tout en offrant "une réponse, basée sur la réalité du terrain, aux fausses informations et rumeurs malveillantes qui tentent de saper la cohésion et la stabilité du peuple et de l'Etat algériens", a poursuivi M. Baghali.

S'agissant de la couverture radiophonique des dix wilayas nouvellement créées, le directeur général de la Radio algérienne a fait part de la décision des autorités d'accompagner cette initiative par l'ouverture de bureaux de wilayas pour la couverture des événements se déroulant à leur niveau, à l'instar des autres radios locales du pays.

Il a estimé, à cet égard, que comparativement aux autres médias, " c'est la Radio nationale qui assure la plus large couverture des différents secteurs, au double plan national et local. Il lui reste (la radio nationale) à augmenter les plages horaires de l'ensemble de ses stations pour qu'elles diffusent en H24, une action déjà entamée et qui se fera progressivement", a expliqué M. Baghali.

De nombreuses personnalités et figures médiatiques ont été honorées à l' occasion de cette double célébration (passage de la radio de Boumerdes à la diffusion en H24 et du nouvel an Amazigh). Une projection de vidéos sur les réalisations de cette radio, depuis son lancement en 2012 et sur ses nouveaux programmes, outre diverses autres activités de célébration de Yennayer ont marqué cet événement.