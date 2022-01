Sénégal: Sicap Liberté - Zahra Iyane Thiam promet 5000 bourses de Cmu pour les familles nécessiteuses

Après un diagnostic socio-économique fait à l'échelle de la commune pendant plus de deux années, Zahra Iyane Thiam a déclaré mercredi avoir conçu son programme sur la base des préoccupations majeures des populations de Sicap.

La candidate de Benno Bokk Yaakaar (Bby) cite ainsi l'éclairage, la gestion du cadre de vie et des lieux de culte, l'environnement des lieux de service, l'hygiène publique, entre autres points. Au terme d'une caravane dans les rues de Liberté V, Zahra Iyane Thiam a, par ailleurs, soutenu que l'aspect social est un point qui lui tient à cœur.

" Sicap, c'est une ancienne cité de fonctionnaires. Aujourd'hui, certains sont décédés, d'autres sont là, assez vieux, et il faut prendre en charge toutes ces familles. Là également, nous avons envisagé de mettre à la disposition de ces familles 5000 bourses de couverture maladie universelle (Cmu) pour la prise en charge contre non tenu d'autres facilitations sociales ", a-t-elle promis, précisant qu'elle le fera également pour la santé, la culture, le sport et les loisirs.

Pour les jeunes, l'actuel ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire indique que son équipe a un point particulier qui est le centre "DEFAR " qui, selon elle, est un centre de désintoxication, de formation et d'appui à la réinsertion.

" Si nous voulons booster l'entreprenariat local, il faut que toutes les personnes puissent avoir leur chance de contribuer à la construction de notre croissance. Et nous pensons que cela passe par l'inclusion, qui constitue à donner à chaque Sicapoise et à chaque Sicapois une chance de pouvoir contribuer ", a-t-elle notamment avancé, rassurant que c'est un projet phare de la commune, au même titre que d'autres projets que nous pourrons approfondir ultérieurement.