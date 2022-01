Burkina Faso: Direction générale de la Police nationale - Dieudonné Ouattara installé

Le nouveau directeur général de la police nationale, Dieudonné Ouattara a été officiellement installé dans ses fonctions dans l'après midi du mercredi 12 janvier 2022 à Ouagadougou.

C'est désormais officiel. Le contrôleur général de police Dieudonné Ouattara est le nouveau Directeur général (DG) de la Police nationale. Nommé en Conseil des ministres du 5 janvier 2022, il a été installé dans ses fonctions par le ministre de l'Adminis-tration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité, Maxime Koné dans l'après midi du mercredi 12 janvier 2022 à Ouagadougou. 24e DG depuis la création de l'institution policière en 1949, M. Ouattara a remplacé Jean-Bosco Kuenou qui a occupé ce poste du 5 mai 2017 au 7 janvier 2022. A peine installé, M. Ouattara s'est dit conscient des défis auxquels il devra faire face. Il a spécifiquement fait allusion à l'insécurité que traverse le Burkina Faso et qui sape les efforts de développement engagés par le gouverne-ment.

Il a également fait mention des dissensions et clivages internes qu'a traversés le corps et qui ont mis à mal sa cohésion sociale. En vue de relever l'ensemble de ces défis, le nouveau DG a dit placer son mandat sous le signe de la cohésion au sein de la police nationale pour un engagement soutenu à la lutte contre l'insécurité sous toutes ses formes.

Il a, de ce fait, invité l'ensemble des policiers à l'union sacrée pour une police unie et indivisible et un rayonnement optimum et professionnel avec une vision axée sur les résultats dans l'intérêt supérieur du corps. " Commissaires, officiers, sous officiers, n'oublions pas que la police nationale est notre bien commun et que nous devons préserver son image dans l'unité et la discipline ", leur a-t-il dit.

S'adressant particulièrement à ceux qui ont été nommés pour être ses collaborateurs, il les a exhortés à former une équipe soudée afin de répondre aux attentes de ceux qui ont eu confiance en eux. " La Nation attend beaucoup de nous et il ne doit pas y avoir de place pour les guéguerres et les intérêts personnels. Notre credo doit être l'intérêt général de la police et la satisfaction des populations ", a-t-il estimé.

Dieudonné Ouattara a par ailleurs annoncé de futures réformes structurelles du corps afin de faire face à l'exigence d'efficacité et de gouvernance vertueuse. " Nous devons œuvrer à un changement de la perception que les populations ont de notre corps en matière de corruption en bouleversant le classement du RENLAC ", s'est-il adressé à ses collaborateurs.

Il a par ailleurs rassuré les frères d'armes de la police que son institution mettra tout en œuvre pour les soutenir et ainsi jouer sa partition dans la lutte contre l'insécurité. Une lutte qui requiert de son point de vue une synergie d'actions des Forces de défense et de sécurité mais aussi un maillage efficace du territoire par les services de sécurité et des moyens adaptés.

Pour ce dernier point, le nouveau DG a dit compter sur la bonne volonté des nouveaux responsables du ministère qui ont entrepris dès leur arrivée des efforts d'équipement de la police nationale. Il a souhaité que ces efforts se poursuivent au grand bonheur de son institution et de l'ensemble des populations.

Avant de clore son tout premier discours en tant que DG de la police nationale, Dieudonné Ouattara a rendu un vibrant hommage à son prédécesseur pour le travail abattu. Tout en le félicitant pour les nouvelles fonctions auxquelles il est appelé, il a pris l'engagement de capitaliser et renforcer les acquis engrangés sous son leadership.

Biographie expresse du nouveau DG de la police nationale

Dieudonné Ouattara est né le 31 mai 1974 à Bobo Dioulasso. Marié et père de quatre enfants, il a fait l'école primaire dans les années 1983 à l'école primaire publique de Sikasso Cira où il a obtenu son certificat d'études primaires. En 1992, il obtient son Brevet d'études du premier cycle au collège paysan noir de Banfora.

Trois années après, il décrocha son baccalauréat A4 au lycée municipal de la même ville. Titulaire d'un diplôme d'études approfondies en linguistique, M. Ouattara est présentement doctorant en Science du langage à l'école doctorale Lettres, sciences humaines et communication de l'Université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou.

Au sein de l'institution policière qu'il a intégrée en 2001 en tant qu'officier supérieur, il a occupé plusieurs postes dont celui de directeur régional dans plusieurs régions notamment les Cascades, le Sud Ouest et le Centre-Nord. Il a également été directeur provincial de la police nationale de la Tapoa, du Sanguié et de la Léraba.

Ce parcours lui a valu la reconnaissance de la Nation en 2016 avec la médaille d'honneur de la Police. Le nouveau directeur général de la police a aussi été amené à faire valoir ses compétences à l'international. C'est ainsi que de 2012 à 2014 il a été sollicité en tant que conseiller UNPOL, mission ONUCI en Côte d'Ivoire.

Il est également titulaire de plusieurs certificats de formations subies à l'intérieur comme à l'extérieur du pays notamment à Bamako, à Abuja et à Accra. Il a plusieurs fois été sollicité à des grands travaux au niveau national notamment au sein du Comité consultatif pour l'élaboration de la stratégie de sécurité nationale et de lutte contre le terrorisme. Avant d'être nommé DG de la police, Dieudonné Ouattara était le secrétaire permanent du Centre national pour la coordination du mécanisme d'alerte précoce et de réponse.