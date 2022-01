Afrique: Cap-Vert ≠ Burkina Faso - Retour de Kamou Malo pour son baptême du feu

A 24 h de leur deuxième match en Coupe d'Afrique des nations de football Cameroun 2021, les Etalons ont donné une conférence de presse d'avant-match le 11 janvier 2022 à Yaoundé.

Le sélectionneur, Kamou Malo, qui va participer à sa toute première CAN, et Issoufou Dayo ont dit leur ferme volonté de vaincre les Requins bleus du Cap- Vert au soir du 13 janvier 2022. L'équipe est privée une fois de plus de 4 joueurs, testés positifs à la covid-19, dont le capitaine, Bertrand Traoré.

Pour ce rendez-vous avec la presse, le sélectionneur, Kamou Malo, a expliqué qu'il se sent bien à présent même s'il a éprouvé beaucoup de peine à regarder les images à la télévision sur le match d'ouverture Cameroun/Burkina. "Comme tout être humain, quand on sait qu'on a préparé une équipe pour un rendez-vous et qu'à la dernière minute on est obligé d'être absent on ne peut que ressentir un pincement au cœur ", a-t-il rappelé. Une situation qui selon le coach a fait comprendre à chaque membre du groupe qu'il est important, mais pas indispensable.

A l'image du coach, Alain Nana, également membre du staff, rejoint l'équipe pour le prochain match. Du coté des joueurs, Oula Abass Traoré et Edmond Tapsoba vont marquer également leur retour. Au sujet du retour du sociétaire du Bayer Leverkusen, Issoufou Dayo a dit sa joie de retrouver un coéquipier qui joue à un très haut niveau. " On s'entend bien. On joue ensemble dans l'axe et on est complémentaire. Son retour va me faire du bien à moi et à toute l'équipe. On va évoluer ensemble comme on le fait d'habitude. Le match contre le Cap-Vert se prépare bien dans la sérénité. Le plus important c'est de rester calme, de ne pas se disperser. Mes coéquipiers et moi nous sommes concentrés et on continue de travailler pour obtenir un résultat positif face aux Capverdiens ".

Bertrand Traoré, Dango Ouattara, Soumaïla Ouattara, Saidou Simporé, quant à eux, ont été testés positifs à la covid-19 et sont donc en confinement. Malgré cela, Dayo, le plus anciens du groupe et porteur du brassard, a précisé que la confrontation contre le Cap-Vert est importante, mais qu'il n'y a aucune raison de stresser. "On travaille à aborder le match en toute sérénité et en confiance. Contre les Lions indomptables du Cameroun je suis arrivé la veille du match. A Abou Dhabi, j'ai fait 6 jours sans m'entraîner quand je suis arrivé, j'étais diminué physiquement. Je travaille dur toujours. Ce ne sont pas des excuses, on bosse et on va revenir plus fort ", a-t-il promis.

Le coach, Kamou Malo, qui a opté de faire fi des polémiques, a rappelé que les Etalons vont croiser une bonne équipe qui leur a toujours créé des problèmes. "J'ai vu une belle équipe du Burkina même si le résultat attendu à l'ouverture de la CAN n'a pas été comme nous l'avons souhaité. Nous travaillons à contenir la fougue, le stress. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'est pas talentueux. J'ai vu les garçons tendus, très engagés dans certaines zones du terrain où il ne fallait pas. Le staff durant mon absence a bataillé et je l'en félicite. Même si j'avais été présent, le résultat n'aurait pas changé", a-t-il confié.

Au cours de son intervention, le sélectionneur national a reconnu que les prélèvements pour les tests covid19 se sont effectués dans de meilleures conditions comparativement à ce qu'ils ont vécu la dernière fois. "Concernant le premier test, l'heure à laquelle l'équipe médicale était venue n'était pas indiquée. Nous nous en remettons à la bonne foi de la CAF et des laboratoires ".

A la question d'un journaliste européen portant sur l'avenir de Gustavo Sangaré, Kamou Malo a déclaré que c'est un garçon qui est en jambe et qui peut apporter énormément à l'équipe. " Je souhaite qu'il fasse mieux que son aîné Alain Traoré. Il n'y a pas de titulaire attitré. Je compte sur tous les 28 qui ont effectué le déplacement pour ce tournoi continental ".

Du côté des adversaires des Etalons, la Fédération capverdienne de football a indiqué que, le 11 janvier 2022, toute l'équipe a été testée y compris ceux qui avaient été précédemment testés positifs. A la suite de cela, Nuno Borges a été testé positif pour la première fois. Keven Ramos, Joao Paulo Fernandes et Gilson Tavares (buteur du premier match) vont être de nouveau confinés puisqu'étant malades. Nenass, qui avait été testé positif à l'aéroport a eu un test négatif et est retourné s'entraîner avec les autres le 12 janvier 2022.

A en croire le sélectionneur adjoint du Cap-Vert, Umberto Betancourt, les 9 absents au premier match sont en route pour Yaoundé. " Le sélectionneur, lui, est toujours à Praia pour cause de Covid-19, mais j'espère qu'il va nous rejoindre bientôt. Le Burkina est très différent de l'Ethiopie. Nous sommes préparés avec force et respectons les Etalons. Nous avons trois points et nous cherchons trois points ", a-t-il averti.