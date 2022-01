Burkina Faso: Monument problématique à Bobo - Cela est-il un silure ?

La fin de l'année a été marquée par la polémique suscitée par le monument dédié au symbole de la ville de Sya. Pour certains, c'est une chenille, pour d'autres une larve de poisson et quelques-uns y ont vu un phallus.

Après le monument du Paysan et la statue de Sankara, le monument du silure de Sya fait son entrée dans les œuvres ratées de l'histoire nationale. Cet article taquin pose quelques questions sur la réception des œuvres d'art dans l'espace public burkinabè.

Tout est parti d'une photo du monument sur les réseaux sociaux en début d'année. A première vue, on y voit un escalier qui mène à une rampe. Au milieu, une colonne noire, dressée comme une ogive. C'est le monument dédié au poisson silure, symbole de la ville de Sya. Et ce monument a agi comme un gaz hilarant à forte expansion dans le pays. Un rire grand, puissant comme une secousse sismique, a secoué le pays à un moment où tout incitait à la tristesse. En effet, cette colonne phallique, noire comme un chitoumou (chenille de karité) ivre qui se prendrait pour un silure, a fait beaucoup jaser sur l'artiste, sur Bobo-Dioulasso et ses mœurs.

De par le monde, il y a toujours eu des polémiques lorsque l'art s'invite dans l'espace public. Récemment les moqueries des internautes ont amené le déboulement de la sculpture du Lion famélique que le Cameroun a installé pour célébrer son équipe nationale de football.

Rappelons la polémique sur l'installation des colonnes de Daniel Buren dans la cour du Palais royal à Paris en 1986 qui a donné lieu à des passes d'armes entre pro et anti-Buren. Et récemment, en janvier 2021, la découverte de la Diva de Juliana Notari au Brésil, une vulve géante et rouge sur une colline, a opposé les Brésiliens. Et Damien Hirst dont les monuments ont toujours suscité le rejet d'une immense partie du public ; mais lui est un artiste qui recherche la polémique en s'inscrivant dans des projets de provocation.

Mais au Burkina, à part face au monument dédié à Thomas Sankara, le public a rarement donné autant de la voix, même si le pays des hommes intègres est coutumier des monuments ratés. Chaque région a les siens, faisant du Burkina un musée des horreurs en matière de monuments. Il y a Kaya et sa ménagère virago, le rond-point de Dédougou et sa paysanne aux pieds frappés d'éléphantiasis, Manga et son aigle qui ressemble à une dinde grassouillette, Ouahigouya et Ziniaré avec des cavaliers désarçonnés sur des chevaux semblables à des mulets, et Ouaga et ses multiples monuments kitsch...

Pourquoi donc le silure de Bobo suscite tant d'écume ? On pourrait dire que c'est l'éternel débat sur le rapport entre l'œuvre d'art et la nature. Doit-elle imiter la nature, être une mimesis ou doit-elle s'en libérer pour inventer d'autres réalités ? Cette œuvre ne ressemble pas à l'image que l'on se fait du silure et surtout la représentation à laquelle le public est habitué en ce qui concerne les poissons. De la baleine au dauphin en passant par le saumon, l'image d'un poisson sortant de l'eau n'est jamais droite comme une colonne mais incurvée par le mouvement curviligne. Il suffit de rechercher les images de sculptures de poissons sur Google pour s'en rendre compte.

Mais la question qui mérite d'être posée est celle de savoir pourquoi beaucoup de Burkinabè trouvent qu'une œuvre d'art doit forcément imiter la nature et en être l'exacte reproduction. Au regard de l'histoire de l'art africain, l'œuvre est plus dans la stylisation que dans la reproduction. Dans la statuaire gan par exemple, chaque roi défunt est représenté dans une sorte de panthéon royal mais ces statues ne ressemblent pas trait pour trait au modèle. Toutefois, le peuple gan sait distinguer la statue d'un roi des autres statues.

La seconde question, c'est pourquoi cette pudibonderie des Burkinabè par rapport à la représentation du sexe. Pourtant le sexe est présent dans l'art africain et même burkinabè. Au Bénin, à chaque carrefour, il y a un personnage priapique, le Dieu Lebga, gardien de la cité. Chez les Dogon, il y a des statuettes articulées avec des phallus érectiles. Chez les Mossé, les poupées des jeunes filles nubiles ont la forme d'un sexe mâle. C'est plutôt en Occident que le sexe dans l'art s'est décomplexé récemment. Le tableau de Gustave Courbet, l'Origine du Monde, est entré au musée d'Orsay en 1995 et c'est à partir de cette date qu'il est montré sans cache sinon même dans la collection du psychanalyste George Lacan, il était soustrait aux regards. Sans doute que la chrétienté et l'islam sont passés par là et ont rendu les Burkinabè prudes.

Aux dernières nouvelles, le maire de la ville, excédé par la polémique, a annoncé que la statue serait modifiée pour ressembler à un silure sacré, pensant que cela mettra fin aux quolibets. Si l'on en croit Leonard de Vinci, c'est peine perdue, car une œuvre vue ne peut pas être oubliée, elle s'imprime dans le regardeur. " Ne découvre pas si ta liberté t'est chère, mon visage est prison d'amour ", fait-il dire à l'œuvre d'art.

Il est cependant un aspect à critiquer dans cette installation et qui est passé inaperçu : la disproportion entre l'immensité du socle et le nanisme de l'œuvre. Le silure de Sya est comme un alevin dans un bassin piscicole. Donc, s'il y a à reprendre, il faut faire un monument imposant, visible de tous les coins de la cité au lieu de nous servir un silure court et noir comme un chitoumou.

Tout compte fait, c'est bien que le silure ressemble à un symbole de virilité turgescente. C'est une façon de dire à ceux qui surnomment la région les Beaux-Bassins au lieu des Hauts- Bassins qu'ils se trompent. Que Bobo n'est pas la ville des belles femmes aux beaux bassins ondulants mais bien celle d'hommes virils...

Et puis, il est parfois des monuments ratés qui sont une bénédiction pour leur ville. Comme ce petit village d'Espagne où la peinture murale du Christ a été massacrée par une restauratrice amateure. Surnommé par les ricaneurs Le Christ-singe à cause des traits simiesques que la restauratrice octogénaire a donnés au messie.

Et que croyez-vous qu'il advint ? Le site est désormais beaucoup visité et cela fait entrer des devises dans le village de Borja. Souhaitons que le silure tendu devant la mairie centrale de Bobo draine des touristes amateurs de rires dans la belle cité de Sya. Peut-être qu'à ce moment-là, l'artiste ou l'artisan qui l'a conçu sortira de l'anonymat, car on ne connaît toujours ni son nom ni son visage.