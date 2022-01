Afrique: CAN 2021 - La Côte d'Ivoire s'impose laborieusement face à la Guinée Equatoriale (1-0)

Ce mercredi 12 janvier 2022, la Côte d'Ivoire était opposée à la Guinée Equatoriale pour le premier match des deux équipes dans cette CAN. Et ce sont les poulains de Patrice Beaumelle qui ont pris l'avantage en s'imposant 1 but à 0.

Les Eléphants de Côte d'Ivoire ont réussi à venir à bout de la Guinée Equatoriale sur le plus petit des scores (1-0).

En effet, Max Gradel a vite donné l'avantage à ses coéquipiers sur une magnifique frappe à la 5e minute de jeu. Après son but, plus rien. En seconde période, les équato-guinéens vont hausser leur niveau de jeu et se procurer des occasions. L'attaquant Nsue, seul face à Badri Ali, va manquer son duel (63').

L'entrée (71') de Pépé et Zaha ne changera rien au jeu très amorphe des ivoiriens. Et le joueur d'Arsenal, N. Pépé, va même manquer une occasion de but à la 81', servi par Ghislain Konan. Dans le temps additionnel, Zaha, dans la surface adverse, va voir son tir passer loin des cages du gardien équato-guinéen. Finalement la Côte d'Ivoire s'impose (1-0) sans briller. Avec cette victoire, la Côte d'Ivoire prend provisoirement les reines du groupe E.