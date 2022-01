Afrique: CAN 2021 - " Je n'ai jamais rien vu de tel ", Mondher Kebaier (coach Tunisie) à propos de l'arbitrage

La Tunisie a été battue par le Mali 1 à 0, mercredi après-midi, dans le cadre de la première journée du premier tour de la CAN 2021.

C'est un match qui restera dans l'histoire, et pas pour les bonnes raisons. Le Mali a pris le meilleur dans un duel de gros outsiders dans cette CAN 2021, face à la Tunisie. Une rencontre privée de temps additionnel en fin de partie, et ce malgré un but, neuf changements et d'autres arrêts de jeu divers et variés. En conférence de presse après la défaite contre le Mali, le sélectionneur tunisien a partagé son incompréhension sur la fin surréaliste de la rencontre.

" Les joueurs ont pris des bains de glace pendant 35 minutes avant d'être rappelés sur le terrain. Je suis entraîneur depuis longtemps et je n'ai jamais rien vu de tel. Même le 4e arbitre se préparait à soulever le tableau et puis le coup de sifflet a retenti. C'est une situation très difficile à gérer car c'est de l'extra sportif. L'arbitre a sifflé à la 90e et nous prive de cinq minutes alors que c'était notre moment fort. Sa décision est inexplicable, je n'arrive pas à comprendre comment il l'a pris. On verra ce qu'il adviendra," a confié Mondher Kebaier dans des propos recueillis par Dounia Mesli, envoyée spéciale d'Africa Top Sports à Limbé.