Madagascar: Commerce de gaz combustible - Contrôle inopiné dans les points de vente

Lors d'un contrôle inopiné dans les points de vente de gaz combustible.

Suite aux plaintes reçues et aux irrégularités constatées sur les bouteilles de gaz combustible mises en vente sur le marché, la direction générale du Commerce et de la Consommation au sein du ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation et les représentants de la société Vitogaz ont effectué une descente hier. Il s'agit d'un contrôle inopiné surtout sur le poids du combustible contenu dans les bouteilles, dans différents points de vente dans la Capitale. " Pour l'heure, nous n'avons rien observé d'anormal.

Toutefois, ce contrôle sera renforcé et s'étendra dans toutes les régions de l'île ", a fait savoir, le directeur général du Commerce et de la Consommation, Naina Randriamananjara, à la suite de cette descente inopinée. Et lui d'ajouter que les prix des bouteilles de gaz combustibles se sont stabilisés depuis le mois de décembre dernier jusqu'à maintenant, malgré la hausse des prix de ce produit sur le marché international, et ce, suite aux rencontres entre le ministère de tutelle et l'opérateur économique en charge de la commercialisation du gaz combustible à Madagascar. " La structure de prix visant à établir un prix de référence de ce produit est également respectée ", a-t-il conclu.