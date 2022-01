Madagascar: Banque Européenne d'Investissement - Soutien en faveur des " solutions initiées par des femmes "

L'approche genre gagne davantage de terrain auprès des institutions financières internationales. Hier, la BEI (Banque Européenne d'Investissement) et One World Media ont procédé au lancement du prix " Women's solutions ", qui vise à mettre en lumière des femmes qui changent le monde.

Ce concours récompense les reportages sur des solutions mises en œuvre par des femmes. Cette année, pour la deuxième fois, la BEI s'associe à One World Media pour célébrer les meilleurs sujets du monde entier faisant l'objet d'une couverture médiatique insuffisante. One World Media est une ONG dont l'action tend à promouvoir un traitement précis et créatif des questions de développement pour faire tomber les stéréotypes, faire émerger un autre discours et créer un pont entre les cultures. " La BEI parraine un prix visant à récompenser l'excellence dans la couverture médiatique de sujets mettant en avant des solutions mises en œuvre par des femmes et pour ces dernières en réponse aux défis actuels ", a communiqué l'institution financière.

Participation. Selon les explications, le prix est ouvert aux médias, notamment ceux de la télévision, de la radio, de la presse écrite et ceux en ligne, qui explorent les solutions mises en œuvre par des femmes ou pour ces dernières dans les pays du Sud. Il peut s'agir des solutions qui tiennent compte de l'impact des changements climatiques et protègent l'environnement, qui améliorent l'accès à l'éducation et aux soins médicaux, ou qui favorisent l'autonomisation des femmes. Selon le communiqué diffusé hier, les inscriptions aux prix One World Media sont ouvertes en ligne jusqu'au 10 février 2022 et la procédure d'attribution des prix s'étendra jusqu'en juin 2022, offrant ainsi une plateforme de partage de sujets sur les solutions mises en œuvre par des femmes. À noter que les prix One World Media ont récompensé plus de 1 000 journalistes et vidéastes, établissant ainsi une norme pour les reportages internationaux, depuis 1988. Pour sa part, la BEI a souligné que par l'intermédiaire de ses investissements, elle cherche à lutter contre les inégalités profondes entre les femmes et les hommes tout en renforçant la résilience et la capacité d'adaptation des femmes et des filles dans le monde entier.