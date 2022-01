Madagascar: Danse - Un atelier au Krump Mada

Un atelier de danse ponctuel aura lieu plusieurs jours chez Krump Mada, nouvelle école de danse à Antsahabe Antananarivo. L'atelier qui a débuté samedi dernier est le premier atelier de cette année.

L'objectif est de permettre aux danseurs ou passionnés de danse d'exporter le mouvement à leur propre manière, de sortir des styles de danse habituels et qu'on connait pour se mouvoir de manière originale et unique. Le but est de créer avec instant, le corps et la musique.

La danse est définie comme l'art de mouvoir le corps dans l'espace et dans le temps. Les différentes sociétés et cultures décrivent également les éléments qui constituent une danse telle que la technique, l'exécution de chaque mouvement et les formes gestuelles du corps dans chaque mouvement et la signification et message transmis par le mouvement. La danse est l'ensemble des gestes ou des mouvements du corps avec des émotions. En d'autres termes, différentes gestuelles.